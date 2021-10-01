Olimpiyat şampiyonu, Vali Sonel ve Başkan Güler'i ziyaret etti

ORDU (İHA) - 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli, Ordu Valisi Tuncay Sonel ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'i ziyaret etti.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 69 kilo finalinde Çinli rakibi Hong Gu'yu mağlup eden ve kadınlarda 17 yıl sonra altın madalya sahibi olan Türkiye olimpiyat tarihinin ilk şampiyon boksörü Busenaz Sürmeneli, Milli Takım Teknik Direktörü Cahit Süme ile birlikte son olarak kamp yaptığı yer olan Ordu'da çeşitli ziyaretlerde bulundu. Sürmeneli ziyaretler kapsamında, Ordu Valisi Tuncay Sonel'i ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'i ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Vali Tuncay Sonel, sporcuyu başarısından dolayı tebrik ederek, kendisine altın hediye etti. Vali Sonel, "Busenaz kızımız Japonya'da ay yıldızlı al bayrağımızı göndere çektirdi, milletimizi gururlandırdı, bizleri çok sevindi. Ordu'da olimpiyat şampiyonumuzu görmek bizleri mutlu etti. Ümitliydik ve yakından takip ettik. Busenaz şampiyona öncesi hazırlıklarını da Ordu'da yaptı. Temennimiz böyle başarılı sporcularımızın sayısının artmasıdır. İnsan yeter ki istesin isteyince başarılı olmamak mümkün değildir. Ülkemize nice şampiyonluklar yaşatmanızı diliyor, sizinle gurur duyduğumu bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi.

Milli sporcu ve beraberindekiler sonrasında ise Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'i ziyaret etti. Belediye Başkanı Güler, sporcuyu ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, kazandığı başarıdan dolayı tebrik etti. Belediye Başkanı Güler, "Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunlarında altın madalya kazanarak göğsümüzü kabarttı. Ayrıca Busenaz Sürmeneli'yi yetiştiren ve bu günlere gelmesinde çok büyük emeği olan antrenörlerimizi de ayrıca tebrik ediyorum. 5 Avrupa, 3 dünya ve 1 olimpiyat şampiyonu olan bu güzel kızımızla ne kadar övünsek az. Olimpiyatlardaki maçlarını yakından takip ettim. Özellikle final maçı çok güzeldi. İstiklal Marşımızı Japonya'da okunması ve olimpiyat şampiyonluğu tarif edilemez bir mutluluk. Başarılı antrenörlerle yapılan ekip çalışmasının daha çok başarılar getireceğini ümit ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Destekleri ve yakın ilgisi dolayısıyla Vali Tuncay Sonel ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkürlerini sunan Busenaz Sürmeneli de, Ordu'da 1 buçuk ay süreyle kamp yaptıklarını ve iyi hazırlandıklarını belirterek, şimdiki hedefinin Türkiye'de yapılacak olan dünya şampiyonasında en iyi şekilde mücadele etmek odluğunu kaydetti.

Ziyaretlerde, Busenaz Sürmeneli'nin antrenörü Cahit Süme ile Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç de hazır bulundu. - ORDU