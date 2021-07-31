Olimpiyat şampiyonu okçu Mete Gazoz madalyasını aldı
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Olimpiyat şampiyonu okçu Mete Gazoz madalyasını aldı

Olimpiyat şampiyonu okçu Mete Gazoz madalyasını aldı
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda şampiyon olan milli okçu Mete Gazoz, madalyasını törenle aldı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda şampiyon olan milli okçu Mete Gazoz, madalyasını törenle aldı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda klasik yay bireyselde mücadele eden Mete, rakiplerini geçerek altın madalyaya ulaştı.

Yumenoshima Okçuluk Alanı'ndaki final karşılaşmasının ardından madalya töreni düzenlendi. Milli okçuya madalyasını Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener takdim etti.

Madalya töreninin ardından İstiklal Marşı çalındı ve Türk bayrağı göndere çekildi.

Mete'nin şampiyon olduğu kategoride gümüş madalyayı İtalyan Mauro Nespoli, bronz madalyayı ise Japon Takaharu Furukawa elde etti.

Madalya töreninin ardından alana giren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli okçuyu tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

Tokyo 2020'de altın madalya Mete Gazoz'un
Tokyo 2020'de altın madalya Mete Gazoz'un
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Milli okçu Mete Gazoz'dan tarihi galibiyet
Milli okçu Mete Gazoz'dan tarihi galibiyet
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