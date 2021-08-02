Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un antrenörü Ergin: Hepimiz çok gururluyuz ve mutluyuz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un antrenörü Ergin: Hepimiz çok gururluyuz ve mutluyuz

Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un antrenörü Ergin: Hepimiz çok gururluyuz ve mutluyuz
Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Haberler | Spor

TOKYO Olimpiyatları'nda klasik yay bireysel kategorisinde finali kazanıp altın madalyanın sahibi olan milli okçu Mete Gazoz'un antrenörü Göktuğ Ergin, İzmir'e geldi.

TOKYO Olimpiyatları'nda klasik yay bireysel kategorisinde finali kazanıp altın madalyanın sahibi olan milli okçu Mete Gazoz'un antrenörü Göktuğ Ergin, İzmir'e geldi.

Adnan Menderes Havalimanı'nda Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulunan Ergin, "Hepimiz çok gururluyuz ve mutluyuz. Mete'nin madalya kazandığı o anları hatırlayamıyorum. Hatta ertesi sabah kalktığımda rüya mıydı, gerçek miydi, bu anları yaşadık mı bilmiyorum. Çünkü 100 yıldır beklediğimiz bir andı. Türk okçuluğu bu zamana kadar 3 kez 4'üncü oldu. Olimpiyatların ilk gününde 4'üncülüğü yaşadık. İlk madalyamızı kazanmak istiyorduk ancak maalesef orada başaramadık. İlerleyen günlerde sporcularımız çok çabuk bir şekilde geri dönmeyi başardılar. Psikolojilerini toparlamaya başladılar, savaşmaya başladılar. Sonucunda altın madalyaya ulaştık. Hepimiz çok gururluyuz ve mutluyuz. Ülkemize hayırlı uğurlu olur" dedi."TÜRK OKÇULUĞU İLERİ SEVİYEYE GELECEKTİR"Altın madalyanın ardından okçulukta herkesin sorumluluğunun daha fazla artacağını ifade eden Göktuğ Ergin, "Okçuluğa karşı ülkemizde bir ilgi oluşacaktır. Bu ilgiyi doğru yönlendirmek, niteliği artırmak gerekiyor. Türk okçuluğunun ulaştığı seviyeyi daha ileriye taşımak en büyük hedefimiz. Bu sabah yönetim kurulumuzla konuşmalarımıza başladık. Bundan sonraki amacımız Türk okçuluğunu daha da ileriye taşımak istiyoruz" ifadelerini kullandı."TOKYO'DA AİLE ORTAMI ÇOK GÜZELDİ"Tokyo'da çok güzel bir aile ortamı olduğunu anlatan Ergin, "Ben sporcu olarak bir, antrenör olarak ikinci kez olimpiyatlara katıldım. Tokyo'da muhteşem bir ortam vardı. Gerçekten bu ortamı bu kadar güzel yaşamamıştım. Oradaki sporcu kardeşlerimiz arasında bir aile ortamı oluştu. Herkes birbirini destekledi. Herkes sonuçları sordu. Müsabakadan sonra olimpiyat köyünde muhteşem karşılandık. Türk kafilesi, kaldığımız binanın önüne gelerek bizi karşıladı. Mete'yi bağırlarına bastılar. Harika bir eğlence oldu. Herkese büyük moral ve motivasyon sağladı. Umarım oradaki sporcularımız da madalyalar kazanmaya devam edecektir, kutlamalar sürecektir" dedi."METE DAHA FAZLA ÇALIŞACAK"Göktuğ Ergin, Mete'nin de çok mutlu olduğunu belirterek sözlerini şu şekilde tamamladı: "Mete çok mutlu ve gururlu. Kendisini çok iyi hissettiğini söyleyebilirim. Buralara nasıl geldiğinin farkında. Çok emek verdi, çok savaştı. Bu başarı onu daha fazlasını kazanmak için kamçılayacaktır. Mete çalışmaya devam edecek."YASEMİN ECEM ANAGÖZ: TARİHİ ANA ŞAHİT OLDUM

Japonya'nın Başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Olimpiyatları'nda mücadele eden diğer milli okçu Yasemin Ecem Anagöz ise, takım arkadaşı Mete Gazoz ile gurur duyduğunu söyledi. Önce kendi performansını değerlendiren Anagöz, "Ben kendi performansımı değerlendirecek olursam kötü bir performans göstermedim. Bence çok güzel bir performans gösterdim. Çok iyi savaştığımı düşünüyorum. Olimpiyatlarda en önemli şey o kadar baskı varken, savaşıyor olabilmek. Korkmadığını gösterebilmek çok önemli. Ben bunu gösterebildim kendime. Sadece şanssızdım. Olmayınca olmuyor. Yoluma buradan tecrübeler çıkararak devam edeceğim. Mete ile gurur duyuyorum. Çocukluğumuzdan beri beraberiz. Çok mutlu oldum. Tarih yazıldı orada ve ona şahit oldum. Çok güzel anlardı keşke herkes bu anları yaşasaydı" dedi.

Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un antrenörü Ergin: Hepimiz çok gururluyuz ve mutluyuz
Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un antrenörü Ergin: Hepimiz çok gururluyuz ve mutluyuz
Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un antrenörü Ergin: Hepimiz çok gururluyuz ve mutluyuz
Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un antrenörü Ergin: Hepimiz çok gururluyuz ve mutluyuz
Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un antrenörü Ergin: Hepimiz çok gururluyuz ve mutluyuz
Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un antrenörü Ergin: Hepimiz çok gururluyuz ve mutluyuz
Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un antrenörü Ergin: Hepimiz çok gururluyuz ve mutluyuz
Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un antrenörü Ergin: Hepimiz çok gururluyuz ve mutluyuz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur Atış

Tokyo Olimpiyatları'nda şampiyon olan Mete Gazoz, yurda dönüşünde konfetilerle karşılandı
Tokyo Olimpiyatları'nda şampiyon olan Mete Gazoz, yurda dönüşünde konfetilerle karşılandı
Tokyo 2020'de erkekler 100 metrenin galibi İtalyan Jacobs
Tokyo 2020'de erkekler 100 metrenin galibi İtalyan Jacobs
Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Tokyo 2020'de olimpiyat madalyasını garantiledi
Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Tokyo 2020'de olimpiyat madalyasını garantiledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Tanju Özcan Ersin Tatar Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Seda Sayan Aleyna Tilki Burcu Biricik
Spor Can Bartu Mesut Özil Fatih Terim Sergen Yalçın Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un antrenörü Ergin: Hepimiz çok gururluyuz ve mutluyuz - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 11:40:38. #1.15#

title