SPOR Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz: Ülkeme bu gururu yaşattığım için çok mutluyum
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SPOR Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz: Ülkeme bu gururu yaşattığım için çok mutluyum

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SPOR Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz: Ülkeme bu gururu yaşattığım için çok mutluyumİSTANBUL, (DHA) - 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları bireysel erkekler klasik yay kategorisinde altın madalya kazanan milli sporcu Mete Gazoz, kendisine destek olan ve mesaj yollayan herkese teşekkür etti.

SPOR Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz: Ülkeme bu gururu yaşattığım için çok mutluyum

İSTANBUL, (DHA) - 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları bireysel erkekler klasik yay kategorisinde altın madalya kazanan milli sporcu Mete Gazoz, kendisine destek olan ve mesaj yollayan herkese teşekkür etti.

Klasik yay erkekler finalinde İtalyan Mauro Nespoli'yi yenerek altın madalyanın sahibi olan ve okçulukta Türkiye'ye tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını da kazandıran Mete Gazoz, kişisel sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Bu gururu yaşattığı için çok mutlu olduğunu vurgulayan milli sporcu, "Bugün altın madalya aldım, çok mutluyum. Ülkeme bu gururu yaşattığım için çok mutluyum. Her yerden bana desteklerini ileten, sevgi ve mutluluk mesajları gönderen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Hepsini okumam zaman alacak ama hepsini okuyup cevap vermeye çalışacağım. Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

SPOR Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz: Ülkeme bu gururu yaşattığım için çok mutluyum
SPOR Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz: Ülkeme bu gururu yaşattığım için çok mutluyum
SPOR Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz: Ülkeme bu gururu yaşattığım için çok mutluyum
SPOR Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz: Ülkeme bu gururu yaşattığım için çok mutluyum

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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