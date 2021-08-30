Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'dan Frutti Extra Bursaspor'a ziyaret

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'a sürpriz bir ziyaret oldu.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'a sürpriz bir ziyaret oldu. Milli sporcu Mete Gazoz, Antalya'da kamp yapan yeşil-beyazlı takımla bir araya geldi.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'un Antalya'da kamp çalışmalarına devam ediyor. Yeşil-beyazlı kulübü bugün önemli bir isim ziyaret etti. Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan milli okçu Mete Gazoz, Bursaspor'u ziyaret etti. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: "Tokyo 2020'de olimpiyat şampiyonu olarak ülkemizi gururlandıran milli okçumuz Mete Gazoz, Antalya kampında takımımızla bir araya geldi." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı