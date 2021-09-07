Olimpiyat şampiyonu Golbol Kadın Milli Takımı'nın kardeş oyuncuları coşku ile karşılandı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan Golbol Kadın Milli Takımı'nın oyuncuları Sevda ve Sevtap Altunoluk kardeşler memleketleri Tokat'ta coşku ile karşılandı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan Golbol Kadın Milli Takımı'nın oyuncuları Sevda ve Sevtap Altunoluk kardeşler memleketleri Tokat'ta coşku ile karşılandı.

Cumhuriyet Meydanı'na kadar konvoy eşliğinde gelen kardeşlere vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.

Golbol Kadın Milli Takımı Kaptanı Sevda Altunoluk, basın mensuplarına, altın madalya almak için birçok kişiye söz verdiğini söyledi. Sözünü de tuttuğu için mutlu olduğunu anlatan Altunoluk, "Bunun gerçekleşmesi için de çok çalıştım. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz bana çok destek oldu. Çok teşekkür ediyorum. 2016 yılında yaşattığımız o mutluluğu tekrar yaşatmak istedik. Zirveyi korumak istedik. Bunu başardık. Gerçekten bizden mutlusu olamaz. Ülkeme gururlu şekilde döndüm." diye konuştu.

Kardeş Sevtap Altunoluk da "Çok mutlu oldum. Ablamla olduğum için güzel bir duygu, anlatılmaz yaşanır. Bambaşka bir şey." ifadesini kullandı.

Altunoluk kardeşler ile anne Sevgi ve baba Savaş Altunoluk'u tebrik ederek çiçek veren Vali Ozan Balcı, "Kızlarımızın başarılarını kutlamak onların mutluğunu paylaşmak için Tokat olarak bir araya geldik. Kendilerini bir kez daha tebrik ediyorum. Türkiye'nin ve Tokatlı hemşerilerimizin haklı gururu oldular. Kızlarımıza model oldular." dedi.

AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt ve Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da kardeşleri ve aileyi tebrik etti. Beyazıt, kardeşlere çiçek verdi. Başkan Eroğlu ile İl Genel Meclis Başkanı Erol Duyum da kardeşlere altın taktı.

Bu arada Altunoluk kardeşlerle vatandaşlar ve köylüleri bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu