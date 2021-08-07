Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli, sevincini AA'yla paylaştı Açıklaması

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli, "İnanılmaz mutluyum. Hala inanamıyorum.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli, "İnanılmaz mutluyum. Hala inanamıyorum. 13 senedir bugünü hayal ediyordum. Çocukluk hayalimi yaşıyorum." dedi.

Busenaz Sürmeneli, altın madalyasını aldıktan sonra AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Duygularını tarif etmekte zorlandığını dile getiren Sürmeneli, "İnanılmaz mutluyum. Hala inanamıyorum. 13 senedir bugünü hayal ediyordum. Çocukluk hayalimi yaşıyorum. Hocama çok teşekkür ediyorum. Benim güzel bir ekibim var onlarla başardım. Bu madalya herkese umut olsun. Yangınla mücadele edenlere, kız çocuklarına... İnşallah daha nice başarılar gelir ülkemize. Benimle ağlayan, benimle gülen herkese çok teşekkür ederim. Herkesin ellerinden öpüyorum. İnşallah her şey güzel olacak." ifadelerini kullandı.

8 yıl önce verdiği sözü tuttu

Busenaz Sürmeneli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 8 yıl önce verdiği sözü tutmanın mutluluğunu da yaşıyor.

2013 yılında Sultanbeyli'nde 15 yaşındayken Erdoğan'a bir söz verdiğini vurgulayan Busenaz, şunları kaydetti.

"2013'te Sultanbeyli'nde Sayın Cumhurbaşkanımızın yanına küçücük bir çocuk olarak gittim ve kendisine 'Olimpiyat şampiyonu olup madalyamız size hediye edeceğim' dedim. Bu sözümü de tuttum. Rahmetli dedem de geçen yıl bana 'Kızım ben göremem ama sen git o madalyayı al.' dedi. Ona da sözümü tuttuğum için çok mutluyum. O hayatta değil ama beni izliyor. Ben onu kalbimde hissediyorum. Trabzon'a gidince madalyamı mezarına götüreceğim."

"Hiçbir zaman hayallerinin peşini bırakmasınlar"

Busenaz Sürmeneli, boksa başladığı zaman kendisine "Yapamazsın" diyenlere de cevabı altın madalyayla verdiğini anlatarak, "Bu madalya da imzası olsun bunu diyenlere. Yapamaz diyenler beni çok hırslandırdı, onlara da teşekkür ediyorum. Çok iyi oldu her şey. Ben Türk kadınına ve Türk çocuklarına şunu söylüyorum, hiçbir zaman hayallerinin peşini bırakmasınlar." diye konuştu.

Boks Milli Takım Teknik Direktörü Cahit Süme ise çok mutlu olduklarını aktararak, "Artık sözün bittiği yerdeyiz. Olmazsa olmazımız olimpiyattı. Buse'nin de dediği gibi sadece benim değil tüm ekibimizin başarısı. Çok şampiyonluk aldık ama olimpiyat bambaşka bir dava, arzu. Duygularımız çok farklı. Bütün dünya buraya kitlendi. Busenaz Sürmeneli gibi bir Türk kadınının neler başardığını gördüler. Çok mutluyuz bu açıdan." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki