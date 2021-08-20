Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli'nin acı günü
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Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli'nin acı günü

Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli'nin acı günü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar boks 69 kiloda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'nin anneannesi Sürmeli Sivri, hayatını kaybetmesinin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar boks 69 kiloda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'nin anneannesi Sürmeli Sivri, hayatını kaybetmesinin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kadınlar boks 69 kiloda finalde Çinli rakibi Hong Gu'yu mağlup ederek altın madalya kazanan Trabzonspor Kulübü'nün sporcusu Busenaz Sürmeneli'nin anneannesi, antrenörü Cahit Süme'nin kayınvalidesi Sürmeli Sivri, Atapark'daki Gülbaharhatun Camiinde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Sülüklü'deki aile mezarlığında toprağa verildi.

Busenaz Sürmeneli, geçen yıl aynı dönemde dedesini kaybetmişti. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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