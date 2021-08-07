Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli: "İnanılmaz mutluyum. Çocukluk hayalim gerçek oldu"
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Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli: "İnanılmaz mutluyum. Çocukluk hayalim gerçek oldu"

Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli: 'İnanılmaz mutluyum. Çocukluk hayalim gerçek oldu'
Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 69 kiloda finalde, Çinli rakibi Hong Gu'yu mağlup ederek altın madalyanın sahibi olan milli boksör Busenaz Sürmeneli, çocukluk hayalinin gerçekleştiğini belirtti.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 69 kiloda finalde, Çinli rakibi Hong Gu'yu mağlup ederek altın madalyanın sahibi olan milli boksör Busenaz Sürmeneli, çocukluk hayalinin gerçekleştiğini belirtti.

Trabzonspor Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, milli boksör Busenaz Sürmeneli'nin, olimpiyat tarihinin ilk şampiyon boksörü olduğu vurgulanarak, "Tarihi bir başarıya imza atan sporcumuz Busenaz'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sürmeneli, 13 yıllık emeğinin karşılığını aldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ağlamak istemiyordum ama marşımızı dinlerken kendimi tutamadım. İnanılmaz mutluyum. Çocukluk hayalim gerçek oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile maç sonrası görüştüm. Kendisine 2013 yılında verdiğim sözü bugün yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, kulübüm Trabzonspor'a ve değerli hocam Cahit Süme'ye, bugüne kadar birlikte çalıştığım ekibime teşekkür ediyorum. Ayrıca bir yıl önce vefat eden dedeme verdiğim madalya sözünü de tutmanın gururu içindeyim."

Sürmeneli, "İnşallah bir, iki olimpiyat daha görüp adımı altın harflerle tarihe yazdırmak istiyorum. Ülkeme daha da çok madalya getirmek arzu ediyorum." görüşlerini paylaştı.

Busenaz Sürmeneli, Türkiye'de yaşanan orman yangınlarına ilişkin de "Daha önce ülkemizde orman yangını çıkaranlara tepkimiz olmuştu. Bu duruma çok üzüldüm. O bölgelerde insanlarımızın canı yandı. Onların acısını biz de buradan hissettik. Bu madalya ile onları biraz olsun mutlu edebildiysem ne mutlu bana. Sevgi ve saygılarımı iletiyorum." şeklinde konuştu.

Boks Milli Takım Teknik Direktörü Cahit Süme de "Büyük bir gurur, büyük bir onur. Yılların emeğinin karşılığını aldık. Olimpiyat tarihimize bir ilki yazdırdık. Altın madalya kazanan ilk kadın boksörümüz Busenaz artık. İstiklal Marşımızı burada gururla söyledik. Ülkeme, şehrime ve kulübüme bu başarı armağan olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

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