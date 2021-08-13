Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli'den Trabzon Valisi Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'na ziyaret
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Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli'den Trabzon Valisi Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'na ziyaret

Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli'den Trabzon Valisi Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'na ziyaret
Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nu ziyaret etti.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nu ziyaret etti.

Vali Ustaoğlu, Busenaz Sürmeneli ve beraberindeki Boks Milli Takım Teknik Direktörü Cahit Süme, Trabzon Gençlik ve Spor Müdürü Birdal Öztürk ile Trabzonspor Amatör Branşlar Koordinatörü Osman Arz'ı makamında kabul etti.

Tebrik ettiği Busenaz Sürmeneli'ye Türk bayrağı ve çeşitli hediyeler veren Ustaoğlu, 23 yaşındaki sporcunun yanı sıra gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu'nun Tokyo 2020'deki final maçını izleme fırsatı bulduğunu söyledi.

Buse Naz Çakıroğlu'ndan da ilerleyen süreçte şampiyonluk beklediklerini ifade eden Ustaoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"O akşam az da olsa hüzünlendik, üzüldük ama seninle birlikte tekrar sevincimiz zirveye çıktı. Ülkemizin özellikle geçirmiş olduğu süreçte sizlerin göstermiş olduğu bu başarı 83 milyonu bir taraftan ağlattı, bir taraftan da çok mutlu etti. Trabzon ilk defa bir olimpiyat şampiyonu çıkardı. Hele hele sporun merkezi olan şehre layık olan buydu. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu şehrin idolü olarak genç sporculara örnek teşkil edeceksin. İnanıyoruz ki bundan sonra da diğer sporcularımız senin bu çıktığın yolda senin peşinden güzel başarılar elde eder."

Busenaz Sürmeneli ise Ustaoğlu'na ilgisi dolayısıyla teşekkür etti.

Milli boksör ve beraberindekiler, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na ziyaret gerçekleştirdi.

Zorluoğlu, Busenaz Sürmeneli'nin maçlarını yakından takip ettiğini belirterek, milli sporcuyu elde ettiği başarıdan dolayı kutladı.

Busenaz'ın hocası Cahit Süme'ye de teşekkür eden Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Hakikaten çok büyük bir başarıydı. Ben konuşmalarımda hep, 'Trabzon Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonu çıkardı ama olimpiyat şampiyonumuz yok. Trabzon inşallah bir olimpiyat şampiyonu çıkaracak.' diyordum. Artık o da oldu. Bundan sonra 'Trabzon inşallah çok sayıda olimpiyat şampiyonu çıkaran bir şehir olur.' diyeceğiz. Busenaz kızımız bunun öncüsü oldu."

Zorluoğlu, bir kadın sporcunun olimpiyat şampiyonu olmasının ayrı bir önemi olduğunun altını çizerek, "Olimpiyat şampiyonlarımız var fakat bir kadın sporcunun olimpiyat şampiyonu olması, hele boks gibi kadınlara görece uzak bir spor dalında şampiyon olması ayrıca çok önemli. Bu noktada Busenaz'ın bilhassa kız çocuklarına, kadınlara öncü ve rol model olması da çok kıymetli." diye konuştu.

Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli'den Trabzon Valisi Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'na ziyaret
Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli'den Trabzon Valisi Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'na ziyaret
Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli'den Trabzon Valisi Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'na ziyaret
Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli'den Trabzon Valisi Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'na ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan

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