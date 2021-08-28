Ahmet Ağaoğlu: "Busenaz Sürmeneli gururumuz oldu"
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Ahmet Ağaoğlu: "Busenaz Sürmeneli gururumuz oldu"

Ahmet Ağaoğlu: 'Busenaz Sürmeneli gururumuz oldu'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, olimpiyatlarda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ile gurur duyduklarını söyledi.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, olimpiyatlarda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ile gurur duyduklarını söyledi.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, Amatör Şubelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Hayırlıoğlu, Teknik Direktör Abdullah Avcı ve futbolcular Uğurcan Çakır, Berat Özdemir ve Anthony Nwakaeme, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan boksör Busenaz Sürmeneli ve antrenörü Cahit Süme'yi tebrik etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Dünyada yarım milyara yakın insan dört yıl süreyle yarışıp olimpiyatlara kota almaya çalışıyorlar. Yarım milyar insanın arasından da yanılmıyorsam on iki bin sporcu olimpiyatlara katılıyor. On iki bin sporcunun arasında da 367 sporcu altın madalya için mücadele ediyor. Olimpiyat madalyasının dört senede bir olması da onun değerini ayrıca yükseltiyor. Realist olarak baktığımız zaman maalesef iki altın madalyayla ile döndük. Olimpiyatlarda bütün başarı altın madalya ile ölçülüyor. İkinci hatırlanmıyor, birinci hatırlanıyor. Tokyo'yu 35. sırada bitirdik, bir altın madalya daha alsaydık 12 - 13 basamak daha yukarı çıkacaktık. Tekrar tebrik ediyoruz, ülke olarak gurur duyduk. Herkes çok mutlu oldu, ihtiyaç vardı. Özellikle o süreçte herkesin canı sıkıldı, sizlerin de orada canı sıkıldı farkındaydınız. Ülke olarak gurur duyduk ama Trabzon olarak daha farklı gurur duyduk. Amatör branşlara devletten destek almadan, kendi öz kaynağımızla finanse ederek başardığımız için de ayrıca mutluyuz. Paralimpik oyunlarında da Abdullah Öztürk yarı finale çıktı. Onunla da gurur duyuyoruz. Ondan da inşallah altın madalya gelecek. Tekerlekli sandalye masa tenisinde olağanüstü bir yetenek. Herkes için hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Trabzonspor Teknik Direktör Abdullah Avcı ise, "Umarım bunları çoğaltırsın, evinin bir köşesinde müze gibi olur. Ben kendime öyle bir yer yaptım. Tüm hatıraların, hikayelerin, plaketlerin, ödüllerin, anıların olduğu bir yerim var. Bizlerde altın madalya yok ama yetiştirdiğimiz oyuncuları milli takımlara gönderince, yurt dışına transfer olunca gurur duyuyoruz. Tekrar teşekkür ederiz, hem ülkemiz adına hem de Türk sporu adına teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Ziyaretin ardından Başkan Ahmet Ağaoğlu tarafından Busenaz Sürmeneli'ye, Teknik Direktör Abdullah Avcı tarafından da antrenörü Cahit Süme'ye teşekkür plaketi verildi.

Kaptan Uğurcan Çakır, Anthony Nwakaeme ve Berat Özdemir de teşekkür mahiyetinde Busenaz Sürmeneli ve Cahit Süme'ye çiçek takdim etti. - TRABZON

Ahmet Ağaoğlu: 'Busenaz Sürmeneli gururumuz oldu'
Ahmet Ağaoğlu: 'Busenaz Sürmeneli gururumuz oldu'
Ahmet Ağaoğlu: 'Busenaz Sürmeneli gururumuz oldu'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Ahmet Ağaoğlu: "Busenaz Sürmeneli gururumuz oldu" - Haberler Spor
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