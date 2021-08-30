Olimpiyat şampiyonluğu maçını Abdullah Öztürk'ün ailesi heyecanla izledi
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Olimpiyat şampiyonluğu maçını Abdullah Öztürk'ün ailesi heyecanla izledi

İhlas Haber Ajansı / Bayram Türüdü - Haberler | Spor

- Olimpiyat şampiyonluğu maçını Abdullah Öztürk'ün ailesi heyecanla izledi Paralimpik Olimpiyatları'nda ilk altın madalya Abdullah Öztürk'ten Abdullah Öztürk, 30 Ağustos'ta altın madalya alarak çifte bayramı yaşattı Tokyo 2020 Paralimpik Olimpiyatları'nda, Türkiye'nin ilk altın madalyası...

- Olimpiyat şampiyonluğu maçını Abdullah Öztürk'ün ailesi heyecanla izledi

Paralimpik Olimpiyatları'nda ilk altın madalya Abdullah Öztürk'ten

Abdullah Öztürk, 30 Ağustos'ta altın madalya alarak çifte bayramı yaşattı

ANKARA - Tokyo 2020 Paralimpik Olimpiyatları'nda, Türkiye'nin ilk altın madalyası masa tenisi branşında Abdullah Öztürk'ten geldi. Öztürk, Güney Koreli Young-Kun Kim'i finalde 3-1 yenerek 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda çifte bayram yaşattı. Müsabakayı Abdullah Öztürk'ün adına yapılan spor salonunda izleyen ailesi, takım arkadaşları ve öğrencileri göz yaşlarına hakim olamadı.

Tokyo Paralimpik Olimpiyatları'nda masa tenisi branşında Abdullah Öztürk, Güney Koreli rakibi Young-Kun Kim'i finalde 3-1 mağlup ederek altın madalya kazandı. 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda altın madalya, 2019 Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya ve 2018'de Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalyanın sahibi olan Öztürk, Tokyo Paralimpik Olimpiyatları'nda da altın madalyanın sahibi oldu. Karşılaşmayı Abdullah Öztürk'ün adına yapılan Abdullah Öztürk Spor Salonu'nda izleyen ailesi, takım arkadaşları ve öğrencileri finalde milli oyuncunun son sayıyı almasıyla göz yaşlarına hakim olamadı. Müsabakanın sonlanmasının ardından Tokyo'da bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli masa tenisi oyuncusunun babası Mehmet Ali Öztürk'ü görüntülü arayarak aileyi kutladı.

Oğlunun oyun tekniklerine güvenerek müsabakayı yeneceğine inandığını belirten milli sporcunun babası Mehmet Ali Öztürk, "Çok zor bir maçtı. Müsabakayı kazanmasıyla çok gururlandık. Bize çifte bir bayram yaşattı. Maçı alacağına canı gönülden inanmıştık. Evladımız oyun tekniklerini çok iyi biliyor. Aynı sevinci 2016'da da madalya almasıyla yaşatmıştı. Bu senede aynı sevinci yaşadık. Kardeşi Ali Öztürk de Tokyo 2020 Paralimpik Olimpiyatları'nda bronz madalyanın sahibi oldu. Nesim Turan, Kübra Korkut'ta bronz madalyayı getirerek bize aynı duyguları yaşattı. Madalya kazanamayan milli oyuncularımız da gönüllerin şampiyonu oldular" ifadelerine yer verdi.

İki oğlunun da olimpiyatlarda madalyayla döndüğü için gurur duyduğunu aktaran milli sporcunun annesi İkbal Öztürk, "Çok sevinçliyiz. Oğlumla gurur duydum. Allah herkese böyle bir duyguyu nasip etsin. İki oğlum, ikisi de yurt dışında ve ikisi de madalya alarak geliyor. Kazanması için akşamdan beri dua ediyordum" diye konuştu.

Abdullah Öztürk'ün yaptığı antrenmanlarda yanında olan milli takım arkadaşı Süleyman Vural, "İki yıldır pandemi sürecindeyiz. Bu süreçte psikolojik savaş vererek hazırlandı. 2016'da da bu duyguyu bize yaşatmıştı. 2020'de de final oynamak istiyordu. Bu isteğini gerçekleştirdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bize çifte bayram yaşattı" dedi.

Olimpiyat şampiyonluğu maçını Abdullah Öztürk'ün ailesi heyecanla izledi
Olimpiyat şampiyonluğu maçını Abdullah Öztürk'ün ailesi heyecanla izledi
Olimpiyat şampiyonluğu maçını Abdullah Öztürk'ün ailesi heyecanla izledi
Olimpiyat şampiyonluğu maçını Abdullah Öztürk'ün ailesi heyecanla izledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bayram Türüdü

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Olimpiyat şampiyonluğu maçını Abdullah Öztürk'ün ailesi heyecanla izledi - Haberler Spor
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