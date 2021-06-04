Olimpiyat resepsiyonuna Covid-19 engeli
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Olimpiyat resepsiyonuna Covid-19 engeli

Olimpiyat resepsiyonuna Covid-19 engeli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga'nın Tokyo Olimpiyatları bitiminde üst düzey yabancı konukları ağırlamak üzere ev sahipliği yapacağı resepsiyon korona virüs riski nedeniyle iptal edildi.

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga'nın Tokyo Olimpiyatları bitiminde üst düzey yabancı konukları ağırlamak üzere ev sahipliği yapacağı resepsiyon korona virüs riski nedeniyle iptal edildi.

Korona virüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na sayılı günler kala dev organizasyon kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan önemli bir etkinlik Covid-19 engeline takıldı. Japonya Başbakanı Yoshihide Suga'nın Tokyo Olimpiyatları bitiminde üst düzey yabancı konukları ağırlamak üzere ev sahipliği yapacağı resepsiyon, enfeksiyon riski nedeniyle iptal edildi. 8 Ağustos'ta, Tokyo Olimpiyatları kapanış töreninin yapıldığı gün gerçekleştirilmesi beklenen resepsiyonla ilgili konuşan Japonya Olimpiyat Bakanı Tamayo Marukawa, "İnsanların bir araya geldiği, yeme içmeyi içeren bir etkinliği Covid-19 önleme tedbirleri çerçevesinde yapmayacağız" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) yetkililerinin de katılması beklenen etkinlikle ilgili sürpriz kararın, olimpiyatların salgına karşı gerçekleştirilmesine yönelik kamuoyu tepkisi nedeniyle alındığı yönünde yorumlar yapıldı.

SAYILI GÜN KALDI

2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları sporcular, ulusal olimpiyat komiteleri ve dünya kamuoyunun Covid-19 salgını nedeniyle dile getirdiği endişelerin ardından bu yıla ertelenmişti. Olimpiyat oyunlarının 23 Temmuz-8 Ağustos 2021, paralimpik oyunlarının ise 24 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklanmıştı. Japonya hükümeti ve IOC, organizasyonun, erteleme kararının ardından planlandığı şekilde gerçekleştirileceğine dair kararlılığını yinelerken, Japonya'daki sağlık meslek örgütleri başta olmak üzere bazı kamuoyu kesimleri potansiyel risk nedeniyle dev organizasyonun iptal edilmesi çağrısında bulunmuştu. Salgın nedeniyle ülkenin 10 eyaletinde uygulanan OHAL kararına rağmen olimpiyatların yapılacağının açıklanması da tepkilere neden olmuştu.

Japonya'da korona virüs vaka sayısı 758 bin 551'e, can kaybı sayısı ise 13 bin 478'e yükseldi.

(Burak Ersoy/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Hasan Polatkan İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Burak Sergen Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Olimpiyat resepsiyonuna Covid-19 engeli - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 14:06:17. #1.14#

title