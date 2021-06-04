Olimpiyat resepsiyonuna Covid-19 engeli

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga'nın Tokyo Olimpiyatları bitiminde üst düzey yabancı konukları ağırlamak üzere ev sahipliği yapacağı resepsiyon korona virüs riski nedeniyle iptal edildi.

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga'nın Tokyo Olimpiyatları bitiminde üst düzey yabancı konukları ağırlamak üzere ev sahipliği yapacağı resepsiyon korona virüs riski nedeniyle iptal edildi.

Korona virüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na sayılı günler kala dev organizasyon kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan önemli bir etkinlik Covid-19 engeline takıldı. Japonya Başbakanı Yoshihide Suga'nın Tokyo Olimpiyatları bitiminde üst düzey yabancı konukları ağırlamak üzere ev sahipliği yapacağı resepsiyon, enfeksiyon riski nedeniyle iptal edildi. 8 Ağustos'ta, Tokyo Olimpiyatları kapanış töreninin yapıldığı gün gerçekleştirilmesi beklenen resepsiyonla ilgili konuşan Japonya Olimpiyat Bakanı Tamayo Marukawa, "İnsanların bir araya geldiği, yeme içmeyi içeren bir etkinliği Covid-19 önleme tedbirleri çerçevesinde yapmayacağız" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) yetkililerinin de katılması beklenen etkinlikle ilgili sürpriz kararın, olimpiyatların salgına karşı gerçekleştirilmesine yönelik kamuoyu tepkisi nedeniyle alındığı yönünde yorumlar yapıldı.

SAYILI GÜN KALDI

2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları sporcular, ulusal olimpiyat komiteleri ve dünya kamuoyunun Covid-19 salgını nedeniyle dile getirdiği endişelerin ardından bu yıla ertelenmişti. Olimpiyat oyunlarının 23 Temmuz-8 Ağustos 2021, paralimpik oyunlarının ise 24 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklanmıştı. Japonya hükümeti ve IOC, organizasyonun, erteleme kararının ardından planlandığı şekilde gerçekleştirileceğine dair kararlılığını yinelerken, Japonya'daki sağlık meslek örgütleri başta olmak üzere bazı kamuoyu kesimleri potansiyel risk nedeniyle dev organizasyonun iptal edilmesi çağrısında bulunmuştu. Salgın nedeniyle ülkenin 10 eyaletinde uygulanan OHAL kararına rağmen olimpiyatların yapılacağının açıklanması da tepkilere neden olmuştu.

Japonya'da korona virüs vaka sayısı 758 bin 551'e, can kaybı sayısı ise 13 bin 478'e yükseldi.

(Burak Ersoy/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı