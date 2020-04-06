Olimpiyat oyunları için yola çıktılar koronavirüs engeline takıldılar
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Dünya ›› Olimpiyat oyunları için yola çıktılar koronavirüs engeline takıldılar - Haber
Koronavirüs, Dünya

Olimpiyat oyunları için yola çıktılar koronavirüs engeline takıldılar

Koronavirüs salgınından önce 2020 Olimpiyat Oyunları'nı izlemek için arazi tipi araçlarıyla yola çıkan Alman çift, olimpiyatların ertelemesiyle evsiz kaldı.

06.04.2020 12:52 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:52
Olimpiyat oyunları için yola çıktılar koronavirüs engeline takıldılar

Koronavirüs salgınından önce 2020 Olimpiyat Oyunları'nı izlemek için arazi tipi araçlarıyla yola çıkan Alman çift, olimpiyatların ertelemesiyle evsiz kaldı. Yola çıkmadan önce evlerini de kiralayan çift,  bir aydır arabada yaşıyor. 

Tokyo'da düzenlenmesi planlanan 2020 Olimpiyat Oyunları'nı izlemek isteyen Liliana Rachel (29) ve René Beck'in (37) adlı çift, arazi tipi binek araçlarıyla 1 Mart'ta yola çıktı. Almanya'nın Dresden kentinde yaşayan çift, yola çıkmadan önce evlerini kiraya verdi. Genç çiftin hayali 22 ülkeden geçerek 15 bin kilo metre yol gidip Olimpiyatları takip etmek istiyorlardı. Hırvatistan sınırına geldiklerinde seyahat kısıtlamaları sonucu geri döndü.

KOROANVİRÜS SEBEBİYLE ARAÇTA YAŞIYORUZ

Hayallerindeki bu yolculuk için 35 bin Avro biriktiren çift aynı zamanda yılın sonuna kadar Dresden'deki dairelerini kiralamıştı. Biriktirdikleri paranın bir kısmıyla, arazi otomobillerini yaşam alanına dönüştüren çiftin amacı gidecekleri yol boyunca araçlarında yaşamaktı.

René Beck, araçlarında yaptıkları değişiklikleri "Çadırlı bir bagaj, bir kompresör soğutucu, bir yatak sistemi ve güneş enerjisiyle ısıtma sistemi" olarak ifade etti. Genç çift, araçlarında rahat bir şekilde duş aldıklarını, yemek yaptıklarını ve uyuduklarını belirtti.

15 BİN KM YERİNE 2 BİN KM GİTTİLER

Beck yaptığı açıklamada "Koronavirüs krizi nedeniyle geri dönmek zorunda kaldık. 15 bin kilometre yerine, dönüş yolculuğu da dahil olmak üzere sadece 2 bin 020 kilometre gidebildik. Yaşadıkları kente döndüklerinde evleri olmayan çift arabalarında yaşıyor.


Kaynak: DHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Dünya Manşet

Haberler

Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor? İşte olası senaryolar Haber
Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor? İşte olası senaryolar
Dünya koronavirüsle boğuşurken, Çin'de sadece 1 ölüm gerçekleşti Haber
Dünya koronavirüsle boğuşurken, Çin'de sadece 1 ölüm gerçekleşti
Yazdığı mektup sonrası görevden alınan komutan koronavirüse yakalandı Haber
Yazdığı mektup sonrası görevden alınan komutan koronavirüse yakalandı
18 saat süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı Haber
18 saat süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı
104 yaşında! Yıllar önce İspanyol gribini, şimdi de koronayı yendi Haber
104 yaşında! Yıllar önce İspanyol gribini, şimdi de koronayı yendi
Virüs sadece 9 ülkeye sıçramadı! İşte o ülkeler ve korunma yolları Haber
Virüs sadece 9 ülkeye sıçramadı! İşte o ülkeler ve korunma yolları
Koronavirüs sebebiyle karantinada olan Boris Johnson, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı
Koronavirüs sebebiyle karantinada olan Boris Johnson, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı
İngiltere'nin Çin'den ithal ettiği tanı kitlerinde koronavirüs tespit edildi
İngiltere'nin Çin'den ithal ettiği tanı kitlerinde koronavirüs tespit edildi
Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle karantinada olan Boris Johnson, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı
Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle karantinada olan Boris Johnson, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı
İngiltere Kraliçesi Elizabeth: Karantina günleri dua ve meditasyon için bir fırsat
İngiltere Kraliçesi Elizabeth: Karantina günleri dua ve meditasyon için bir fırsat
KKTC'de 7 yaşındaki bir çocukta koronavirüs tespit edildi
KKTC'de 7 yaşındaki bir çocukta koronavirüs tespit edildi
İran koronavirüs konusunda Çin'i verileri yanlış paylaşmakla suçladı
İran koronavirüs konusunda Çin'i verileri yanlış paylaşmakla suçladı
Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı bin 500'ü geçti
Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı bin 500'ü geçti
Avustralyalı bilim insanları parazit ilacının koronavirüse karşı işe yaradığını buldu! 48 saatte öldürüyor
Avustralyalı bilim insanları parazit ilacının koronavirüse karşı işe yaradığını buldu! 48 saatte öldürüyor
Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl, eşinden şiddet gördüğünü açıkladı
Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl, eşinden şiddet gördüğünü açıkladı
İtalya'da koronavirüs hastaları sokaklarda, cenazeler koridorlarda yatıyor
İtalya'da koronavirüs hastaları sokaklarda, cenazeler koridorlarda yatıyor
İngiltere'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 621 kişi hayatını kaybetti
İngiltere'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 621 kişi hayatını kaybetti
Salgının çaresizliğini en iyi anlatan karar! Dünyanın en büyük AVM'si hastaneye dönüştürüldü
Salgının çaresizliğini en iyi anlatan karar! Dünyanın en büyük AVM'si hastaneye dönüştürüldü
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 1344 insan hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 1344 insan hayatını kaybetti
Koronavirisün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Tat alma ve koku kaybı
Koronavirisün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Tat alma ve koku kaybı
Patrik Kirill, koronavirüse karşı 'mucizevi şefkat ikonuyla' Moskova'yı dolaşıp dua etti
Patrik Kirill, koronavirüse karşı "mucizevi şefkat ikonuyla" Moskova'yı dolaşıp dua etti
Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu
Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu
Görevden alınan ABD'li komutanı yüzlerce askeri uğurladı
Görevden alınan ABD'li komutanı yüzlerce askeri uğurladı
Peru'da kadınlar farklı erkekler farklı günlerde dışarı çıkabilecek
Peru'da kadınlar farklı erkekler farklı günlerde dışarı çıkabilecek
Japonya koronaya iyi gelen ilacı isteyen ülkelere ücretsiz verecek
Japonya koronaya iyi gelen ilacı isteyen ülkelere ücretsiz verecek
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 362'ye yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 362'ye yükseldi
ABD'li ünlü şarkıcı Pink, kendisinin ve oğlunun koronavirüse yakalanıp yendiğini açıkladı
ABD'li ünlü şarkıcı Pink, kendisinin ve oğlunun koronavirüse yakalanıp yendiğini açıkladı
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 313'e yükseldi
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 313'e yükseldi
Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'tan garip bir çıkış geldi: Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil
Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'tan garip bir çıkış geldi: Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil
CNN sunucusu, koronadan eşini kaybeden kadının hikayesini dinleyip canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
CNN sunucusu, koronadan eşini kaybeden kadının hikayesini dinleyip canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Yılmaz Tunç Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Mustafa Destici Alparslan Türkeş
Magazin Demet Akalın Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses Recep Tayyip Erdoğan
Spor Ali Koç Tamer Tuna Fatih Terim Lionel Messi Malcolm Thomas
Daha Fazla İlaç Nisan Polis Futbolcu
Şu an buradasınız: Olimpiyat oyunları için yola çıktılar koronavirüs engeline takıldılar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2020 13:29:49. #1.14#
title