Olimpiyat Meşalesi Yarın Samsun'da

Samsun'da 18-30 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nın meşalesi, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın katılımıyla, 7 Temmuz Cuma akşamı saat 18.00'de Samsun Batı Park'taki tören ile Samsunlularla buluşacak.



Törende, Türk heyetinin 3 Temmuz'da Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesi'nin (ICSD) Lozan'daki merkezinden teslim aldığı meşaleyi Türkiye'ye getiren Olimpiyat elçisi Taha Akgül'e beş Olimpiyat elçisi daha eşlik edecek.



Bakan Çağatay Kılıç ve Olimpiyat Şampiyonu güreşçi Taha Akgül'le birlikte, Samsun doğumlu Dünya Şampiyonu Milli Güreşçi Mustafa Dağıstanlı, Milli futbolcular Gökhan Gönül ve Sabri Sarıoğlu, Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen ile yazar ve sunucu Ece Vahapoğlu, meşaleyi Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'na taşıyacak. 8'i yaz, 3'ü kış olmak üzere toplamda 11 Olimpiyat gören Deaflympics 2017 Teknik Delegesi Ertuğrul Bursa, olimpiyat ateşini bu salonda teslim alacak.



Sahne ve ışık gösteriyle unutulmaz bir atmosferin yaşanacağı törende, kökeni 1924'e uzanan İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nın tarihi, Deaflympics 2017'nin Anadolu motifleriyle bezenmiş meşalesinin hikayesi ve oyunlara katılmak için yurt dışından gelecek yabancı sporcuların mesajlarının da bulunduğu videolar gösterilecek.



Dünya Anadolu motiflerinde birleşiyor



İlk kez Melbourne'de 2005 yılındaki oyunlarda yanan ve bu sene Deaflympics 2017 için özel olarak tasarlanan meşaleye, Anadolu topraklarını simgeleyen motiflerle geleneksel bir dokunuş katıldı. Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesi'nin Avrupa, Afrika, Amerika ve Asya konfederasyonlarını simgeleyen dört renk, meşale üzerinde birleşiyor ve oyunların tüm dünyayı bir araya getirişi simgeleniyor. Ayrıca organizasyonun her alanında kullanılan, geleneksel Türk lalesinin yer aldığı Deaflympics 2017 logosu meşalenin üzerinde yer alıyor.



Rekorların olimpiyatı olacak



Deaflympics 2017'de altı kıtaya yayılmış 96 ülkeden 3 binin üzerinde sporcu mücadele edecek. Delegeler ve antrenörlerle birlikte katılımcı sayısı 5 bini bulacak. Bu rakam, Deaflympics tarihinin en yüksek katılımlı organizasyonunun Samsun'da düzenleneceği anlamına geliyor.



Deaflympics 2017 ayrıca, hem Yaz Olimpiyatı'ndan sonra dünyanın en geniş katılımlı ikinci organizasyonu, hem de Türkiye tarihinin en büyük spor organizasyonu olma özelliğine de sahip. - SAMSUN