Olimpiyat Meşalesi Samsun'da Yandı

Samsun'da 18-30 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nın meşalesi Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç tarafından yakıldı.



Samsun'un ev sahipliğinde 18-30 Temmuz'da yapılacak olan 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nın elçisi Taha Akgül tarafından Lozan'dan teslim alınan olimpiyat meşalesi, Samsun'un İlkadım İlçesi'nde ki Batı Park'ta düzenlenen törenle getirildi. Meşale törenine Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın yanı sıra Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesi (ICSD) Başkan Yardımcısı Kang Chen, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsunlu efsane güreşçi Mustafa Dağıstanlı, milli futbolcular Gökhan Gönül, Sabri Sarıoğlu, dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercüment, şarkıcı Murat Dalkılıç, yazar ve sunucu Ece Vahapoğlu, spor spikeri Ersin Düzen de eşlik etti.



BAKAN KILIÇ: "SAMSUN OLİMPİYATLARA HAZIR"



Törende kısa bir konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Olimpiyat oyunlarının elçileriyle beraber bu oyunların simgesi olan meşalesinin yakılması töreninde bir aradayız. İnşallah çok başarılı çok olumlu geçecek olan bu organizasyonda hepinize ve hepimize güzel bir zaman, eğlenceli bir zaman diliyorum. Unutmayın, Samsun güzel ev sahipliği ve yıllarca konuşulacak bir ev sahipliğinin en güzel örneğini verecektir. Ben hemşerilerime inanıyor ve güveniyorum. Samsun olimpiyatlara hazır. 18-30 Temmuz tarihleri arasında inşallah bu organizasyon olacak" dedi.



Konuşmaların ardından 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nın meşalesi Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve olimpiyat elçileri tarafından yakıldı. Ardından Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, ICSD Başkan Yardımcısı Kang Chen, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsunlu efsane güreşçi Mustafa Dağıstanlı, milli futbolcular Gökhan Gönül, Sabri Sarıoğlu, dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercüment, şarkıcı Murat Dalkılıç, yazar ve sunucu Ece Vahapoğlu, spor spikeri Ersin Düzen, yanan meşaleyi Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'na yürüyerek taşıdı. Program hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Detaylar



-Murat Dalkılıç'ın konser görüntüleri



-Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın açıklamaları



-Olimpiyat ateşinin Taha Akyol, tarafından getilmesi



-Olimpiyat meşalesinin Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç tarafından yakılması



-Olimpiyat meşaleleriyle gerçekleşen yürüyüş



HABER-KAMERA: HAKAN AKGÜN/SAMSUN,