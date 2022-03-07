Olimpiyat Madalyalı Şenyurt'tan Büyükşehir Ziyareti

MANİSA (Bültenler) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, 1992 yılında Barcelona'da düzenlenen olimpiyat oyunlarında judo branşında bronz madalya kazanarak, Türkiye'nin olimpiyat madalyası kazanan ilk kadın sporcusu olarak tarihe geçen Hülya Şentürk'ü ağırladı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Engin Altun, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Türkiye Judo Federasyonu (TJF) Onur Kurulu Üyesi Zafer Şişmanlar, TJF Uluslararası Judo Hakemi Hülya Demiralay Baş, TJF Yönetim Kurulu Üyesi Behçet Atlı, TJF Manisa İl Temsilcisi Serhat Demir, Manisa Judo Aile Birliği Başkanı Işılay Şişmanlar, Judo Aile Birliği üyeleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Spor Koordinatörü Alparslan Kaya ve Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo takımı antrenörleri Şentürk'ün ziyaretinde yer aldı. Ziyarette konuşan Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mehmet Güzgülü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Manisa'da düzenlenecek olan konferasa katılarak konuşma yapacak olan Şentürk'ü ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, teşekkür etti. Manisa'dan gelen davetin kendisini onure ettiğini belirten Hülya Şenyurt'ta mutluluğunu dile getirdi. Hediyeleşme töreni ve hatıra fotoğrafının çekilmesiyle program noktalandı.

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