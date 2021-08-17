Olimpiyat madalyalı milli güreşçi Yasemin Adar'dan Rektör Prof. Dr. İlter Kuş'a ziyaret
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Olimpiyat madalyalı milli güreşçi Yasemin Adar'dan Rektör Prof. Dr. İlter Kuş'a ziyaret

Olimpiyat madalyalı milli güreşçi Yasemin Adar'dan Rektör Prof. Dr. İlter Kuş'a ziyaret
Anadolu Ajansı / İlkan Toprak - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanarak Türkiye'ye kadın güreşinde ilk olimpiyat madalyasını getiren milli güreşçi Yasemin Adar, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş'a makamında ziyarette bulundu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanarak Türkiye'ye kadın güreşinde ilk olimpiyat madalyasını getiren milli güreşçi Yasemin Adar, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş'a makamında ziyarette bulundu.

Prof. Dr. İlter Kuş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Balıkesir Üniversitesi mezunu Yasemin Adar'ı başarısından dolayı kutladı.

Yasemin Adar'ın, başarılarıyla ve kişiliği ile örnek bir sporcu olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, "Üniversite olarak kendisinin başarılarıyla gurur duyuyoruz. Adını, mezun olduğu Spor Bilimleri Fakültemizdeki spor tesislerine verdiğimiz mezun öğrencimizin, bundan sonra da başarılarıyla bizleri ve ülkemizi gururlandıracağından şüphemiz yok. Bir kez daha kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Milli güreşçi de mezunu olduğu üniversitede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, yakın ilgi ve destekleri dolayısıyla Rektör Prof. Dr. İlter Kuş'a teşekkür etti.

Olimpiyat madalyalı milli güreşçi Yasemin Adar'dan Rektör Prof. Dr. İlter Kuş'a ziyaret
Olimpiyat madalyalı milli güreşçi Yasemin Adar'dan Rektör Prof. Dr. İlter Kuş'a ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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Olimpiyat madalyalı milli güreşçi Yasemin Adar'dan Rektör Prof. Dr. İlter Kuş'a ziyaret - Haberler Spor
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