Olimpiyat madalyalı kanocu Baggaley, uyuşturucu kaçakçılığından suçlu bulundu
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Olimpiyat madalyalı kanocu Baggaley, uyuşturucu kaçakçılığından suçlu bulundu

Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Güncel
Olimpiyat madalyalı kanocu Baggaley, uyuşturucu kaçakçılığından suçlu bulundu

2004 Atina Olimpiyatları'nda iki gümüş madalya kazanan Avustralyalı kanocu Nathan Baggaley ve kardeşi, uyuşturucu kaçakçılığına teşebbüs etmekten suçlu bulundu.

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2004 Atina Olimpiyatları'nda iki gümüş madalya kazanan Avustralyalı kanocu Nathan Baggaley ve kardeşi, uyuşturucu kaçakçılığına teşebbüs etmekten suçlu bulundu.

Brisbane kenti yüksek mahkemesi, 45 yaşındaki sporcu ve 39 yaşındaki kardeşi Dru Baggaley'nin, 2018 yılında 200 milyon Avustralya doları (yaklaşık 1 milyar 225 milyon lira) değerindeki 650 kilo kokaini, yurt dışına çıkarma girişiminde bulunduklarına hükmetti.

Kardeşlerin cezalarına ilişkin kararın, sonraki duruşmada verileceği belirtildi.

Erkekler tekli ve ikili kayak 500 metre kategorilerinde 2 olimpiyat ikinciliği bulunan Nathan Baggaley, 3 kez (2002, 2003. 2005) de dünya şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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