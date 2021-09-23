Olimpiyat madalyalı cimnastikçi Ferhat Arıcan'ın mutlu günü - Haberler Spor
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Olimpiyat madalyalı cimnastikçi Ferhat Arıcan'ın mutlu günü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Olimpiyat madalyalı cimnastikçi Ferhat Arıcan'ın mutlu günü

Japonya'da 23 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler paralel barda bronz madalya kazanarak ülkemize cimnastikte tarihinin ilk olimpiyat madalyasını getiren 28 yaşındaki İzmirli sporcu Ferhat Arıcan, hayatını Neslihan Aslan'la birleştirdi.

Japonya'da 23 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler paralel barda bronz madalya kazanarak ülkemize cimnastikte tarihinin ilk olimpiyat madalyasını getiren 28 yaşındaki İzmirli sporcu Ferhat Arıcan, hayatını Neslihan Aslan'la birleştirdi.

Ferhat-Neslihan çiftinin Bayraklı İlçesi'nde düzenlenen düğün törenlerinde nikahlarını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kıydı. Çiftin şahitliğini başarılı sporcunun kulübü Göztepe'nin başkanı Mehmet Sepil yaptı. Düğüne Arıcan'ın milli takımdan arkadaşlarını ve antrenörlerinin yanı sıra İzmir'in spor ve siyaset dünyasından birçok davetli katıldı.


Olimpiyat madalyalı cimnastikçi Ferhat Arıcan'ın mutlu günü

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Haber: Olimpiyat madalyalı cimnastikçi Ferhat Arıcan'ın mutlu günü - Haberler Spor
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