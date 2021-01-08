Olimpiyat madalyalı atlet Manyonga, spordan geçici olarak men edildi

Olimpiyat madalyalı Güney Afrikalı atlet Luvo Manyonga, doping testlerine kasıtlı olarak girmediği gerekçesiyle spordan geçici olarak men edildi.

Olimpiyat madalyalı Güney Afrikalı atlet Luvo Manyonga, doping testlerine kasıtlı olarak girmediği gerekçesiyle spordan geçici olarak men edildi.

Atletizmde Dürüstlük Birimi (AIU) tarafından yapılan açıklamada, 30 yaşındaki uzun atlamacı Manyonga'nın nerede olduğunu gizleyerek katılım zorunluluğu bulunan doping testlerine girmemesi gerekçesiyle söz konusu cezaya çarptırıldığı belirtildi.

Uzun atlama kategorisinde 2016 Rio Olimpiyatları'nda gümüş, Londra'daki 2017 Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Luvo Manyonga, Tokyo 2020'nin de favori atletleri arasında gösteriliyordu.

Uyuşturucu kullanma sorunu bulunan Güney Afrikalı sporcu, aynı gerekçeyle 2012 yılında spordan 18 ay men cezası almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu