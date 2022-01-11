Olimpiyat madalyalı atlet Deon Lendore 29 yaşında vefat etti - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Olimpiyat madalyalı atlet Deon Lendore 29 yaşında vefat etti

Olimpiyat madalyalı atlet Deon Lendore 29 yaşında vefat etti
AA / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

Olimpiyat madalyalı Trinidad ve Tobagolu atlet Deon Lendore geçirdiği trafik kazasında hayata veda etti.

Olimpiyat madalyalı Trinidad ve Tobagolu atlet Deon Lendore geçirdiği trafik kazasında hayata veda etti.

Trinidad ve Tobago Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamada, ABD'nin Texas eyaletinde antrenmanlarını sürdüren 29 yaşındaki Lendore'nin, geçirdiği trafik kazası sonrası vefat ettiği belirtilerek sevenlerine ve ailesine başsağlığı dilendi.

2012 Londra Olimpiyatları'nda 4x400 metre bayrak yarışı finalinde ülkesine bronz madalya kazandıran Deon Lendore, Pekin'de düzenlenen 2015 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda aynı kategoride gümüş madalya da elde etmişti.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title