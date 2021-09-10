Olimpiyat ikincisi Buse Naz Çakıroğlu: "Moral vermek için Elazığ'a geldim"
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Olimpiyat ikincisi Buse Naz Çakıroğlu: "Moral vermek için Elazığ'a geldim"

Olimpiyat ikincisi Buse Naz Çakıroğlu: 'Moral vermek için Elazığ'a geldim'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kadınlar boks 51 kiloda ikinci olan Buse Naz Çakıroğlu, Elazığ'ın ev sahipliğinde devam eden Ahmet Uygur Türkiye Gençler Ferdi Boks Şampiyonası'nı takip etti.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kadınlar boks 51 kiloda ikinci olan Buse Naz Çakıroğlu, Elazığ'ın ev sahipliğinde devam eden Ahmet Uygur Türkiye Gençler Ferdi Boks Şampiyonası'nı takip etti. Çakıroğlu, "Bizden daha iyi, ülkemizi temsil edecek kardeşlerimiz var burada" dedi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar boks 51 kiloda ikinci olan Buse Naz Çakıroğlu, Elazığ'ın ev sahipliğinde devam eden Ahmet Uygur Türkiye Gençler Ferdi Boks Şampiyonası'nı takip etmek üzere kente geldi. Sporculara moral ve motivasyon vermek için Elazığ'da olduğunu kaydeden Buse Naz Çakıroğlu, "Sporcu arkadaşlarımıza moral vermek, destek olmak için geldim. Bizden daha iyi, ülkemizi temsil edecek kardeşlerimiz var burada. Bugün onlarla birlikte olduğum için ben de çok heyecanlıyım. Umarım önümüzdeki yıllarda daha büyük başarılar elde ederler. Elazığ'a daha sabah geldim. İlk izlenim olarak çok sıcakkanlı Elazığlılar. İnşallah daha uzun, daha geniş bir zamanda buraya gelip gezme fırsatım olur" diye konuştu.

Ahmet Uygur Türkiye Gençler Ferdi Boks Şampiyonası cuma günü düzenlenecek olan erkekler müsabakaları ile sona erecek. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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