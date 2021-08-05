Olimpiyat heyecanı dev ekranda

Darıca Belediyesinin Milli sporcusu Eray Şamdan, Tokyo 2020 olimpiyatlarında yarı finale kalarak madalyayı garantiledi.

Darıca Belediyesinin Milli sporcusu Eray Şamdan, Tokyo 2020 olimpiyatlarında yarı finale kalarak madalyayı garantiledi. Darıca Belediyesi de olimpiyat heyecanını dev ekran ile vatandaşlarla paylaşacak.

Darıca Belediyesi'nin milli sporcusu Eray Şamdan karatede 67 kg kategorisinde yarı finale kalarak madalyayı garantiledi. 7 Avrupa ve 1 Dünya şampiyonluğu bulunan ve olimpiyat şampiyonluğu için tatamiye çıkacak olan Eray Şamdan'ın madalya yolculuğu Darıca Belediyesi tarafından dev ekran ile vatandaşlarla paylaşılacak. Bugün saat 14.00'da başlayacak olan müsabakalar belediye önünde dev ekranda yayınlanacak. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da vatandaşlarla birlikte olimpiyat heyecanını izleyecek. Eray'a güvendiklerin belirten Başkan Muzaffer Bıyık, Darıcalıları olimpiyat heyecanını birlikte izlemek için belediye önüne davet etti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı