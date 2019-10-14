Olimpiyat gururlarına muhteşem karşılama

14.10.2019 21:10

Almanya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda tarihimizde ilk kez 1 altın, 1 gümüş madalya kazanarak 2020 Tokyo Olimpiyatları için 4 kota birden alan İzmirli milli cimnastikçiler İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Ferhat Arıcan ile Nazlı Savranbaşı, Türkiye'ye dönüşte müthiş bir coşkuyla karşılandı.

Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü, milli sporcular için Adnan Menderes Havalimanı'nda karşılama töreni düzenledi. Törene yüzlerce öğrenci ellerinde ay-yıldızlı bayraklar ve pankartlarla katıldı. Sporcuların aileleri, kulüplerindeki sporcu arkadaşları ve Stuttgart'taki şampiyonada halkada altın madalya kazanarak ülkemize Dünya Şampiyonası'nda cimnastikte ilk madalyasını getiren 24 yaşındaki İbrahim Çolak'ın bu yıl beden eğitimi öğretmeni olarak atandığı Aliağa Helvacı Ortaokulu öğrencileri de ellerinde öğretmenlerini kutlayan pankartlarla öğretmenlerini karşıladı.

Havalimanı çıkışında omuzlara alınan sporcular tezahüratlarla karşılandı. İzmirliler, hazırlanan platforma çıkan milli sporculara sevgi gösterilerinde bulundu. Gençlik Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, 4 olimpiyat kotası ve 2 madalyayla Almanya'dan dönen sporcuların İzmir'in ve Türk sporunun gurur kaynağı olduklarını belirterek, "Bu bir ilk. Türk spor tarihinde çığır açtılar" dedi.İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, şampiyon sporcu İbrahim Çolak'ın öğretmen olduğunu hatırlatarak, çiçeği burnunda bir öğretmenimizin tarihi şampiyonluğunu kutlamanın gururunu yaşıyoruz. İbrahim, göreve yeni başlayan bir öğretmen olarak örnek oldu" diye konuştu.İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, "İzmir olarak ülke olarak çok büyük bir gurur, onur duyuyoruz. Türkiye spor tarihinde bir ilk. Birlik beraberlik ihtiyaç duyduğumuz dönemde İstiklal Marşımız Almanya'da çalındı. Bu evlatlarımızı yetiştiren aileleri, tüm eğitim ve spor camiasına teşekkür ediyorum. Bu pırlanta gibi evlatlarımızın hep yanında olacağız" şeklinde konuştu.YILDIRIM VE SELÇUK SÜRPRİZİEski Başbakan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, milli cimnastikçilerin Adnan Menderes Havalimanı'ndaki karşılama törenine canlı bağlantı sürpriziyle katıldı. Bakan Selçuk, tüm Türk halkının çok sevinçli olduğunu belirterek, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak bir meslektaşımız bir öğretmenimizin başarısıyla gurur duyuyoruz. Tokyo Olimpiyatları için şimdiden başarı diliyorum, tüm sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi.Binali Yıldırım, tüm sporcuları kutlayıp, "Ülkemizin ay-yıldızlı bayrağını dalgalandıran İbrahim Çolak'ı İzmir'e, ülkemize yaşattığı gururdan dolayı kutluyorum. 50 saniye için 19 sene çalıştın, azmin neleri başarabileceğini gösterdin. Seni karşılamaya gelen binlerce yavrumuza örnek olacaksın, Tokyo'da ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandıracağına inanıyorum. Ailen ne kadar gurur duysa azdır. Seni yetiştiren Yılmaz Göktekin hoca başarıların ardındaki gizli kahraman" diye konuştu.Yıldırım'a teşekkür eden Milli Antrenör Göktekin de her şeyi Türk gençleri için yaptıklarını söyledi. İBRAHİM ÇOLAK: TÜM TÜRK HALKINA, ŞEHİTLERİMİZE VE ORDUMUZA ARMAĞANTürkiye'ye cimnastikte ilk dünya şampiyonluğunu getiren İbrahim Çolak, karşılama töreninde inanılmaz bir mutluluk yaşadığını belirterek, madalyasını tüm Türkiye'ye, şehitlerimize ve şanlı ordumuza armağan etti. İbrahim, "Herkese çok teşekkür ederim. Bu madalyayı bütün Türk halkına, şehitlerimize ve şanlı ordumuza armağan ediyorum" diyerek asker selamı verdi. İbrahim Çolak, "Gerçekten çok mutluyum. Çok büyük bir iş başardık. Bunun devamının geleceğine inanıyorum" dedi.AHMET ÖNDER: OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞU DA GELECEKAtristik Jimnastik Dünya Şampiyonası'nda paralel barda gümüş madalyaya uzanan 23 yaşındaki milli sporcu Ahmet Önder, olimpiyat madalyasının da geleceğini belirtti. Ahmet Önder, "İnanılmaz bir karşılama oldu. Tarihte ilkleri başardık. Dünya şampiyonu ve dünya ikincisi olduk. Hayallerimiz, hedeflerimiz gerçek oldu. Biz Türkiye'yiz, bu genç yaşta bu başarıyı aldık. Olimpiyat şampiyonluklarını da ülkemize yaşatacağız" şeklinde konuştu.FERHAT ARICAN: BAŞARI DEVAM EDECEK2016 Rio Olimpiyatları'na katılarak erkekler cimnastikte ülkemizi ilk kez olimpiyatlarda temsil eden, Almanya'dan üst üste ikinci olimpiyat vizesi ve paralel barda dünya beşinciliğiyle dönen 26 yaşındaki sporcu Ferhat Arıcan, başarıların devamını getireceklerini dile getirdi. Ferhat, "Tarihi bir başarıdan sonra tarihi karşılama için teşekkür ediyoruz. Bu başarıyı devam ettireceğiz. İnşallah olimpiyatlarda madalya almayı hedefliyoruz. Ailelerimize, Spor Bakanlığı'na teşekkür ediyoruz" dedi.NAZLI SAVRANBAŞI: DAHA İYİLERİNİ YAPACAĞIZArtistik Jimnastik Dünya Şampiyonası'nda kariyerinin ilk olimpiyat kotasını alan, henüz 16 yaşındaki İzmirli sporcu Nazlı Savranbaşı, daha iyilerini başaracaklarını söyledi. 2020'de 17 yaşındayken Tokyo Olimpiyatları'nda boy gösterip olimpiyata katılacak üçüncü kadın sporcumuz olacak Nazlı, "Ağabeylerimle beraber çok büyük bir gururu başardık. İnşallah çok daha iyilerini yapacağız" diye konuştu.OTOBÜSLE ŞEHİR TURUTokyo Olimpiyatları'na 4 kota birden alan milli cimnastikçiler, havalimanındaki karşılama töreninin ardından üstü açık otobüsle İzmir turu attı. Ellerinde bayraklarla, aileleriyle birlikte otobüse binen sporcular ve protokol, Cumhuriyet Meydanı'na kadar konvoy eşliğinde gitti. Ülkemize ilk dünya şampiyonluğunu getiren torunu İbrahim Çolak'ı karşılamaya gelen babaannesi Sultan Çolak, büyük bir gurur yaşadığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Milli sporcuları karşılamaya gelen kalabalığın coşkusundan görüntü-Sporcuların havalimanından çıkıp omuzlara alınması-Murat Kocakaya'nın konuşması-Ömer Yahşi'nin konuşması-Bakan Ziya Selçuk ve Eski Başbakan Binali Yıldırım'ın canlı bağlantısı-İbrahim Çolak'ın açıklaması-Ahmet Önder'in açıklaması-Ferhat Arıcan'ın açıklaması-Nazlı Savranbaşı'nın açıklaması

-Sporcuların üstü açık otobüsle tur atması

HABER: Ergin KARATAŞ – KAMERA: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

Kaynak: DHA