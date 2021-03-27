Olimpiyat elemelerine katılacak milli kürekçiler belli oldu
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Olimpiyat elemelerine katılacak milli kürekçiler belli oldu

Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Olimpiyat elemelerine katılacak milli kürekçiler belli oldu

Türkiye Kürek Federasyonu, İtalya'da düzenlenecek Avrupa Kıtası Olimpiyat Eleme Yarışları'na katılacak milli sporcuları duyurdu.

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Türkiye Kürek Federasyonu, İtalya'da düzenlenecek Avrupa Kıtası Olimpiyat Eleme Yarışları'na katılacak milli sporcuları duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 5-7 Nisan tarihlerinde İtalya'nın Varese şehrinde gerçekleştirilecek elemelerde mücadele edecek milli sporcular ve kategorileri şunlar:

LM 2x (Hafif kilo erkekler iki çifte) Fatih Ünsal–Enes Gök (10 ülke)

M 1x (Erkek tek çifte) Onat Kazaklı (16 ülke)

LW 2x (Hafif kilo kadınlar iki çifte) Mervenur Uslu–Elis Özbay (7 ülke)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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