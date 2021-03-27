Olimpiyat elemelerine katılacak milli kürekçiler belli oldu

Türkiye Kürek Federasyonu, İtalya'da düzenlenecek Avrupa Kıtası Olimpiyat Eleme Yarışları'na katılacak milli sporcuları duyurdu.

Türkiye Kürek Federasyonu, İtalya'da düzenlenecek Avrupa Kıtası Olimpiyat Eleme Yarışları'na katılacak milli sporcuları duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 5-7 Nisan tarihlerinde İtalya'nın Varese şehrinde gerçekleştirilecek elemelerde mücadele edecek milli sporcular ve kategorileri şunlar:

LM 2x (Hafif kilo erkekler iki çifte) Fatih Ünsal–Enes Gök (10 ülke)

M 1x (Erkek tek çifte) Onat Kazaklı (16 ülke)

LW 2x (Hafif kilo kadınlar iki çifte) Mervenur Uslu–Elis Özbay (7 ülke)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar