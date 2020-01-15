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Olimpiyat Elemeleri'nin "En Değerli Oyuncusu" Meryem Boz

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), Hollanda'nın ev sahipliğinde Apeldoorn şehrinde düzenlenen 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nin en değerli oyuncusu (MVP) olarak A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan Meryem Boz'u seçti.

15.01.2020 23:41 | Son Güncelleme: 15.01.2020 23:46
Olimpiyat Elemeleri'nin

Konfederasyonu (CEV), Hollanda'nın ev sahipliğinde Apeldoorn şehrinde düzenlenen 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nin en değerli oyuncusu (MVP) olarak A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan Boz'u seçti.


2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nin en değerli oyuncusu (MVP) belli oldu. Yapılan oylamalar sonucu A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan Meryem Boz'u MVP seçildi. Büyük bir başarıya imza atarak tarihinde 2. kez olimpiyat vizesi alan Filenin Sultanları'nda Meryem Boz, turnuvada oynadığı 5 karşılaşmada elde ettiği 85 sayıyla milli takımın en skorer oyuncusu olmuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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