Olimpiyat altını adına: Federer, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda oynayacak

16.10.2019 04:45

Tenis kamuoyunda bir süredir yer alan soru işareti sonunda kayboldu. Roger Federer, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda -bir sakatlık yaşamaması durumunda- yer alacak. Ekselansları, sponsorunun düzenlediği bir gösteri maçında, Tokyo’da John Isner ile karşılaştıktan sonra soru işaretlerine nokta koydu. Önümüzdeki yaz, Federer’i beşinci kez olimpiyat oyunlarında altın madalya peşinde izleyeceğiz. İlk kez 2000 Sidney’de olimmpiyat deneyimi yaşayan İsviçreli; 2004 Atina, 2008 Pekin ve 2012 Londra’da da yer almıştı. 2016 Rio’ya ise diz sakatlığı nedeniyle katılamamıştı.

Federer, bu kararla birlikte, teklerde bir olimpiyat altınına sahip olmak adına kendisi için bir fırsat daha yarattı. Kısa bir süre önce 2020 Wimbledon’da yer almayı planladığını söyleyen dünya üç numarası, Tokyo 2020’ye katılma kararını da Wimbledon kararının hemen ardından aldı. Federer, bu kararı dün akşam saatlerinde Twitter hesabından da duyurdu: “Bu benim katıldığım beşinci olimpiyat oyunları olacak, Rio’dakinin aksine sağlıklı kalmayı umuyorum. Tokyo için sabırsızlanıyorum.”

Kalpten bir karar

“Ekibimle son aylarda, Wimbledon’dan hemen sonra ve Amerika Açık’tan hemen önce 2020 Tokyo’da olup olmamama dair uzun uzun düşündük. Sonunda, kararı veren kalbim oldu. Bir başka olimpiyatta oynamayı çok istiyorum. Hâli hazırda bir altın (2008 Pekin’de çiftlerde, Stan Wawrinka ile) ve bir gümüş (2012 Londra’da teklerde) madalyam var. Pekin’de oynama fikri beni heyecanlandırıyor.”

2000 Sidney’de bronz madalya maçında Arnaud Di Pasquale’ye 2-1 kaybeden Federer; 2004 Atina’da Tomas Berdych’e 2-1, 2008 Pekin’de James Blake’ye 2-0 kaybederek tekler altınının uzağında kalmıştı. Ekselansları, 2012 Londra’da finale yükselmiş ve aradığı altına çok yaklaşmıştı. Ancak yarı finaldeki, son seti 19-17 kazanabildiği 2-1’lik zorlu Juan Martin Del Potro maçı, Federer’in finalde Andy Murray karşısında pek bir varlık gösterememesinin belki de en büyük nedeniydi. Beş set üzerinden oynanan final maçında, Andy Murray kendi seyircisi önünde Federer’i 6-2, 6-1 ve 6-4 ile 3-0 mağlup edip altın madalyanın sahibi olmuştu.

Tokyo’nun hızlı zemini, Federer’in altın iştahını kabartmış olabilir. Onun hâlâ bir olimpiyat tekler altını istediği bilinen bir gerçek. Gelecek yıl 39 yaşında olacak efsane oyuncu, Tokyo’da kariyerindeki belki de tek eksik olan şeyin, tekler olimpiyat altınının peşinde koşacak.