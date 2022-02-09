Olimpiyat 6'ncısı Furkan Akar'a Erzurum'da coşkulu karşılama

Çin'in Pekin kentinde düzenlenen 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'nda kısa kulvar sürat pateninde 6'ncı olan Furkan Akar (19), memleketi Erzurum'da coşku ile karşılandı. Akar, havalimanında karşılamaya gelen ailesi ve sevenlerine sarılıp, duygulu anlar yaşadı.

Erzurum'dan ayrılırken, 'Kahraman olmak için Pekin'e gidiyorum' diyen Furkan Akar, sözünde durdu ve memleketine kahraman olarak döndü. Kısa kulvar sürat pateni branşında olimpiyat kotası alan ilk Türk olan Furkan Akar, Pekin'de elde ettiği olimpiyat 6'ncılığıyla adeta 'Kahraman' oldu. Tarihte bu branşta kota almayı başaran ilk sporcu olan Furkan Akar, cumartesi günü kariyerinin ilk olimpiyat yarışına çıktı. Erkekler 1000m eleme serisini 2'nci sırada bitiren Milli sporcu, çeyrek finale çıkmayı hak kazandı. Erzurumlu sporcu, önce yarı final biletini almak için 3'üncü seride piste çıktı. Furkan, yarış sırasında ilk 2'ye girmek için birkaç atak yapsa da rakiplerini geçemedi. Yarışın son turuna girilirken, inanılmaz bir olay yaşandı ve Akar'ın önünde yer alan 3 sporcu birbirine çarpıp düştü. Akar finiş çizgisini 1: 25.490'luk derecesiyle geçip serisini 1'inci bitirdi ve yarı finale yükseldi. Furkan Akar, dünya rekortmeni Güney Koreli Hwang'ın penaltı alarak elendiği yarı final serisini 1.27.102'lik dereceyle 3'üncü sırada bitirdi ve 8 isim arasına adını yazdırmayı garantileyerek Final B'de mücadele etme hakkı kazandı. Final B'yi 2'nci sırada bitiren Furkan Akar, Final A yarışında Macar sporcu Sandor Shaolin Liu'yu şampiyonluktan eden sarı kartı görmesiyle bir sıra yükseldi ve olimpiyat 6ncısı olarak tarihe geçti.

Çocuklarını karşılaşma için havalimanına gelen anne Birgül Akar ve baba Yavuz Akar, büyük bir mutluluk yaşadıklarını dile getirdiler. Furkan ile gurur duyduklarını belirten anne Akar, "İnşallah 2026 olimpiyatlarında altın madalya ile ülkemize gelecek" dedi.