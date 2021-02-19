Olimpiu Morutan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Olimpiu Morutan mevkiisi ne, hangi takımda oynuyor?

Kadrosuna takviye yapmayı planlayan Galatasaray'ın Olimpiu Morutan'la ilgilendiği iddia edildi.Peki, Olimpiu Morutan kimdir? Olimpiu Morutan kaç yaşında, nereli?Olimpiu Morutan mevkiisi ne? İşte, detaylar…

OLİMPİU MORUTAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 25 Nisan 1999

Kaç yaşında: 21yaşında

Nereli: Kaloşvar, Romanya

Boy: 1,72 m

Kilo: 71 kg

Olimpiu Vasile Morutan, saldıran bir orta saha oyuncusu veya kanat oyuncusu olarak FCSB ve 21 yaş altı Romanya milli takımında oynayan Romen profesyonel bir futbolcudur. KariyerineUniversitatea Cluj takımı alt yapısında başlayan Morutan, 2016 yılında aynı ligin takımı olan Botosani kulübüne transfer oldu. 2018 yılında ise 700 bin Euro bedelle FCSB takımının kadrosuna katıldı.

OLİMPİU MORUTAN MEVKİİSİ NE?

Morutan birkaç orta saha pozisyonunda oynayabilir ve Botoani'de bulunduğu süre boyunca Dan Petrescu tarafından Romanya'nın gelecekteki 10 numarası olarak kabul edildi.