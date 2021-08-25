Olimpiu Morutan, İstanbul'a geldi
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Olimpiu Morutan, İstanbul'a geldi

Olimpiu Morutan, İstanbul'a geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Galatasaray'ın görüşmelere başladığını açıkladığı Rumen futbolcu Olimpiu Morutan İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın görüşmelere başladığını açıkladığı Rumen futbolcu Olimpiu Morutan İstanbul'a geldi.

Galatasaray, Romanya takımı FCSB'de forma giyen 22 yaşındaki futbolcu Olimpiu Morutan ile görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Romanya'nın Bükreş şehrinden uçağa binen genç futbolcu, akşam saatlerinde Galatasaray Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar ile birlikte İstanbul'a geldi.

Olimpiu Morutan sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-kırmızılılara resmi imzayı atacak.

(Oğuzhan Ort - Bora Akyol/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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