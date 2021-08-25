Olimpiu Morutan, İstanbul'a geldi
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Olimpiu Morutan, İstanbul'a geldi

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Ort - Haberler | Spor

- Olimpiu Morutan, İstanbul'a geldi Galatasaray'ın görüşmelere başladığını açıkladığı Rumen futbolcu Olimpiu Morutan İstanbul'a geldi.

- Olimpiu Morutan, İstanbul'a geldi

İSTANBUL - Galatasaray'ın görüşmelere başladığını açıkladığı Rumen futbolcu Olimpiu Morutan İstanbul'a geldi.

Galatasaray, Romanya takımı FCSB'de forma giyen 22 yaşındaki futbolcu Olimpiu Morutan ile görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Romanya'nın Bükreş şehrinden uçağa binen genç futbolcu, akşam saatlerinde Galatasaray Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar ile birlikte İstanbul'a geldi.

Olimpiu Morutan sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-kırmızılılara resmi imzayı atacak.

Olimpiu Morutan, İstanbul'a geldi
Olimpiu Morutan, İstanbul'a geldi
Olimpiu Morutan, İstanbul'a geldi
Olimpiu Morutan, İstanbul'a geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Ort

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