Olimpiu Morutan, İstanbul'a geldi
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Olimpiu Morutan, İstanbul'a geldi

Olimpiu Morutan, İstanbul'a geldi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Rumen oyuncu Olimpiu Morutan, İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Rumen oyuncu Olimpiu Morutan, İstanbul'a geldi.

Romanya'nın başkenti Bükreş'ten saat 21.50'de kalkan uçak, 23.10 sıralarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Genel Havacılık Terminali'nden çıkış yapan Rumen 10 numara, kendisini bekleyen özel araca binerek alandan ayrıldı.Morutan, sağlık kontrollerinin ardından sarı-kırmızılı ekiple sözleşme imzalayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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