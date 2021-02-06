Olimpik ve paralimpik sporcuların yetiştirilmesiyle ilgili yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan, Türkiye'yi temsil eden olimpik ve paralimpik sporcuların yetiştirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelikte yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan, Türkiye'yi temsil eden olimpik ve paralimpik sporcuların yetiştirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelikte yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 216. maddesinde sonra eklenen A bendinde yapılan değişiklikler şöyle:

"1- Bakanlık tarafından her yaz ve kış olimpiyatlarına hazırlanmak amacıyla olimpik ve paralimpik spor dallarında 8 bin sporcu yetiştirilir.

2- Yetiştirilecek sporcuların beslenme, barınma ve yol giderleri bakanlık tarafından karşılanır. Bu sporculara asgari ücretin net tutarını geçmemek üzere; yaş grupları, branş farklılıkları, sporcuların karşılaması gerek kişisel giderler gibi hususlar da dikkate alınarak, gerektiğinden farklı tutarlarda belirleme yapılmak suretiyle her ay harçlık ödenir. Bunlardan bir önceki olimpiyat ve paralimpik oyunlar ile dünya şampiyonasında ilk 3'e girenlere verilecek harçlık miktarı asgari ücretin net tutarının iki katına kadar arttırılabilir. Bu giderler bütçe tertibinden karşılanır.

3- Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu