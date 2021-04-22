Olimpik ve paralimpik sporcular, öncelikli Kovid-19 aşı uygulaması randevusuna dahil edildi
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Olimpik ve paralimpik sporcular, öncelikli Kovid-19 aşı uygulaması randevusuna dahil edildi

Olimpik ve paralimpik sporcular, öncelikli Kovid-19 aşı uygulaması randevusuna dahil edildi
Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Güncel

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'yi temsil eden olimpik ve paralimpik sporcuların öncelikli Kovid-19 aşı uygulaması randevusuna dahil edildiğini bildirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'yi temsil eden olimpik ve paralimpik sporcuların öncelikli Kovid-19 aşı uygulaması randevusuna dahil edildiğini bildirdi.

Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Tokyo 2020 Olimpiyatları ve 24 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde yapılacak Paralimpik Oyunları öncesinde sporcuların öncelikli Kovid-19 aşı uygulaması randevusuna dahil edildiğini belirtti.

Bakan Kasapoğlu, Tokyo 2020 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın başlamasına sayılı günler kaldığını aktararak, "Oyunlar öncesinde sporcularımızın aşılamasına öncelikli olarak başlıyoruz. Sağlık Bakanlığımız tarafından, aşı tedarik süreciyle bağlantılı olarak tüm Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunlara kota alan ve kota alması muhtemel sporcularımız aşılama kapsamına dahil edildi. Olimpiyat sürecinde sporcularımıza her türlü katkıyı veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Sporcularımız ülkemizi, şanlı bayrağımızı başarıyla temsil edecekler"

"Ülkemizi temsil edecek sporcularımızın sağlığını çok önemsiyoruz." diyen Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Aşılamayla inşallah ülkemiz ve tüm dünya ülkeleri bu hastalıktan kurtulacak, beklentimiz bu yönde. Pandemi süreci içerisinde olmamıza rağmen geride bıraktığımız dönemde çalışmalarımızın ve hedeflerimizin pek çoğunu başarıyla gerçekleştirdik. Şartlar ve koşullar ne olursa olsun, devletimizin bütün imkanlarını sporcularımız için seferber etmeye devam edeceğiz. 2020 Tokyo ile ilgili kota müsabakaları henüz bitmedi ve başarılı bir şekilde ilerliyor. Bu sayı önümüzdeki dönemde daha da artacak ve inşallah 2020 Tokyo'da güzel neticelerin bizi beklediğine, tüm sporcularımızın ülkemizi, şanlı bayrağımızı başarıyla temsil edeceklerine inanıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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