Olimpik ve paralimpik sporcular antrenmanlarına başlıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Olimpik ve paralimpik sporcular antrenmanlarına başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun süredir kapalı olan spor tesislerini, olimpik ve paralimpik havuzda yer alan milli sporcuların antrenmanlarına devam edebilmesi için açıyor.

Olimpik ve paralimpik sporcular antrenmanlarına başlıyor
26.05.2020 12:19 | Son Güncelleme: 26.05.2020 12:19

Gençlik ve Spor Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun süredir kapalı olan spor tesislerini, olimpik ve paralimpik havuzda yer alan milli sporcuların antrenmanlarına devam edebilmesi için açıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2021 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları ile 2022 Kış Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na hazırlanan milli sporcuları antrenmanlarını yapabilmeleri için bazı illerdeki tesis ile havuzları hizmete açacak. Bu kapsamda hazırlanan genelge, ilgili gençlik ve spor il müdürlükleri ile federasyonlara gönderildi.

Gerekli önlemler alınıp, sosyal mesafe kuralına uymak kaydıyla atıcılık, atletizm, badminton, binicilik, golf, kürek, kaykay, kano, okçuluk, plaj voleybolu, tenis ve yelken branşlarında belirli sayıda milli sporcu, açık spor tesislerinde antrenman yapabilecek.

8 ilde yüzme havuzlarında antrenman imkanı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye Yüzme Federasyonu ile Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Eskişehir, İstanbul, İzmir ve Samsun il müdürlüklerine gönderilen yazıda, hijyen koşulları sağlanarak yüzme havuzlarında olimpik ve paralimpik sporcuların antrenman yapabilecekleri ifade edildi.

Olimpik ve paralimpik havuzda yer alan milli sporcular, antrenmanlarını sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde de yapabilecek.

Kasapoğlu: "Tarihi başarılar hız kesmeden devam edecek"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüs salgınının olumsuz etkilerini en aza indirgemek için yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirterek, "Koronavirüs salgınında ülke olarak, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde en etkili mücadeleyi ortaya koyan ülkelerden biri olduk. Elbette bu süreç sporu da olumsuz anlamda etkiledi. Uluslararası müsabakaların, etkinliklerin tamamı ertelendi veya iptal edildi. Bugünler inşallah geçecek. Milli sporcularımızın antrenmanlarına devam edebilmesi için tesisleri açtık. Spor camiası olarak enerji ve motivasyonumuzu kaybetmeden çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Pandemi sürecinde sporcuların moral ve motivasyonlarının iyi olmasının kendilerini mutlu ettiğini aktaran Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Bu süreç, Türk sporunda bir güç kaybına yol açmayacak. Bu süreci daha güçlü atlatmak, spor camiamızdaki eksikliklerin giderilmesi, sporcu arkadaşlarımızın desteklenmesi için çalışmalarımız sürecek. Geçtiğimiz yıl farklı branşlarda elde edilen tarihi başarılar hız kesmeden devam edecek. İnşallah bu süreci atlattıktan sonra sporcularımızın, spor camiamızın hiçbir kayba maruz kalmaksızın daha güçlü bir şekilde bu oyunlarda ve ertelenen tüm spor müsabakalarında iddialarını en güzel şekilde ortaya koyacaklarına inanıyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Kürekli saldırıda yaralanan komiser: Silah kullanmamakla en doğru kararı verdim Haber
Kürekli saldırıda yaralanan komiser: Silah kullanmamakla en doğru kararı verdim
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum Haber
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu Haber
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi Haber
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü Haber
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor Haber
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
Kılıçdaroğu'ndan erken seçim çıkışı: Buna iki isim karar verir
Kılıçdaroğu'ndan erken seçim çıkışı: Buna iki isim karar verir
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle...
Utanmazlığın bu kadarı! İstanbul'da bin liralık yardıma başvuran kişinin 8 tane arabası varmış
Utanmazlığın bu kadarı! İstanbul'da bin liralık yardıma başvuran kişinin 8 tane arabası varmış
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu
Türkiye'ye tehditler savuran Darbeci Hafter'in 80 milyon dolar ödediği askerleri Türk ordusundan korkup kaçtı
Türkiye'ye tehditler savuran Darbeci Hafter'in 80 milyon dolar ödediği askerleri Türk ordusundan korkup kaçtı
Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız
Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
Fenerbahçe'de tüm koronavirüs testleri negatif çıktı
Fenerbahçe'de tüm koronavirüs testleri negatif çıktı
Girişe kapatılan Konyaaltı Sahili, yaz sezonuna 'sosyal mesafeli' şekilde hazırlanıyor
Girişe kapatılan Konyaaltı Sahili, yaz sezonuna "sosyal mesafeli" şekilde hazırlanıyor
Barcelona, Neymar'ı transfer etmek için Dembele'yi takasta kullanacak
Barcelona, Neymar'ı transfer etmek için Dembele'yi takasta kullanacak
Türk havacılık şirketi SunExpress, 4 Haziran'da iç hat uçuşlarına başlıyor
Türk havacılık şirketi SunExpress, 4 Haziran'da iç hat uçuşlarına başlıyor
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü
21 yaşındaki Joseph Bouasse, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
21 yaşındaki Joseph Bouasse, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Salgında gevşeme pahalıya mal olabilir! 4 ilimizde koronavirüs yeniden hortladı
Salgında gevşeme pahalıya mal olabilir! 4 ilimizde koronavirüs yeniden hortladı
'Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum' diyen Yeliz Yeşilmen'den yeni paylaşım
"Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyen Yeliz Yeşilmen'den yeni paylaşım
Kendisine cinsel içerikli mesaj atan şahsı, sevgilisiyle beraber döverek öldürmüştü! Mahkeme, tahliye taleplerini reddetti
Kendisine cinsel içerikli mesaj atan şahsı, sevgilisiyle beraber döverek öldürmüştü! Mahkeme, tahliye...
Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep'in iki hafta önce emniyete gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı
Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep'in iki hafta önce emniyete gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı
Van halkı, sorumsuzca kurulan taziye çadırının bedelini ağır ödüyor
Van halkı, sorumsuzca kurulan taziye çadırının bedelini ağır ödüyor
Rize Valisi, canlı yayında AK Parti il başkanından hediye olarak 'Umre' ziyareti istedi
Rize Valisi, canlı yayında AK Parti il başkanından hediye olarak "Umre" ziyareti istedi
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı
Böyle evlat olmaz olsun! 61 yaşındaki annesini boğazını keserek öldürdü
Böyle evlat olmaz olsun! 61 yaşındaki annesini boğazını keserek öldürdü
Ulu Cami önünde insanlara İslam'ı anlatan 'Filozof Ramazan' akıl hastanesine yatırıldı
Ulu Cami önünde insanlara İslam'ı anlatan 'Filozof Ramazan' akıl hastanesine yatırıldı
Jandarmadan kaçarken şehrin giriş kapısına ok gibi saplanan aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Jandarmadan kaçarken şehrin giriş kapısına ok gibi saplanan aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tolga Turgut Eren Yıldırım Fahrettin Koca Temel Karamollaoğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Hande Ataizi Kenan Doğulu Hatice Çarpar Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ali Koç Ersun Yanal Fatih Terim Michael Jordan Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Su Kadın Twitter Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Olimpik ve paralimpik sporcular antrenmanlarına başlıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.5.2020 12:22:27. #1.14#
title