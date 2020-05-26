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Olimpik ve paralimpik sporcular antrenman için sahaya çıkıyor

Bakan Kasapoğlu: Spor camiası olarak enerji ve motivasyonumuzu kaybetmeden çalışmaya devam edeceğiz8 ilde yüzme havuzlarında antrenman imkanıİSTANBUL, - Geçlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüs salgınının spor dünyasını da olumsuz etkilediğini belirterek,...

Olimpik ve paralimpik sporcular antrenman için sahaya çıkıyor
26.05.2020 12:10 | Son Güncelleme: 26.05.2020 12:13

Bakan Kasapoğlu: Spor camiası olarak enerji ve motivasyonumuzu kaybetmeden çalışmaya devam edeceğiz

8 ilde yüzme havuzlarında antrenman imkanı

İSTANBUL, - Geçlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüs salgınının spor dünyasını da olumsuz etkilediğini belirterek, "Uluslararası müsabakaların, etkinliklerin tamamı ertelendi veya iptal edildi. Bugünler inşallah geçecek. Milli sporcularımızın antrenmanlarına devam edebilmesi için tesisleri açtık. Spor camiası olarak enerji ve motivasyonumuzu kaybetmeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi.Gençlik ve Spor Bakanlığı; Kovid-19 salgını sebebiyle uzun süredir kapalı olan spor tesislerinden bazılarını, 2021 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları ile 2022 Kış Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na hazırlanan milli sporcuların antrenmanlarına devam edebilmesi için hizmete açıyor. Bu kapsamda, tesislerin açılması için hazırlanan genelge ilgili gençlik ve spor il müdürlükleri ve federasyonlara gönderildi. Buna göre, gerekli önlemler alınarak ve sosyal mesafe kuralına uymak kaydıyla, atıcılık (trap-skeet), atletizm, badminton (açık alan), binicilik, golf, kürek, kaykay, kano, okçuluk, plaj voleybolu, tenis ve yelken branşlarında belirli sayıda milli sporcu açık spor tesislerinde antrenman yapabilecek.8 İLDE YÜZME HAVUZLARINDA ANTRENMAN İMKANIBakanlık tarafından Türkiye Yüzme Federasyonu ile Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Eskişehir, İstanbul, İzmir ve Samsun il müdürlüklerine gönderilen yazıda "hijyen koşulları sağlanarak" yüzme havuzlarında, olimpik ve paralimpik havuzda bulunan sporcuların antrenman yapabilecekleri ifade edildi. Olimpik ve paralimpik havuzda yer alan milli sporcular, antrenmanlarını sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde de yapabilecek.BAKAN KASAPOĞLU: SPOR CAMİASI OLARAK ENERJİ VE MOTİVASYONUMUZU KAYBETMEDEN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZYeni tip koronavirüsün olumsuz etkilerini en aza indirmek için yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirten Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Koronavirüs salgınında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde en etkili mücadeleyi ortaya koyan ülkelerden biri olduk. Elbette bu süreç sporu da olumsuz anlamda etkiledi. Uluslararası müsabakaların, etkinliklerin tamamı ertelendi veya iptal edildi. Bugünler inşallah geçecek. Milli sporcularımızın antrenmanlarına devam edebilmesi için tesisleri açtık. Spor camiası olarak enerji ve motivasyonumuzu kaybetmeden çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu."TARİHİ BAŞARILAR HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK"Pandemi sürecinde sporcuların moral ve motivasyonlarının iyi olmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Bu süreç Türk sporunda bir güç kaybına yol açmayacak. Bu süreci daha güçlü atlatmak, spor camiamızdaki eksikliklerin giderilmesi, sporcu arkadaşlarımızın desteklenmesi için çalışmalarımız sürecek. Geçtiğimiz yıl farklı branşlarda elde edilen tarihi başarılar hız kesmeden devam edecek. İnşallah bu süreci atlattıktan sonra sporcularımızın, spor camiamızın hiçbir kayba maruz kalmaksızın daha güçlü bir şekilde bu oyunlarda ve ertelenen tüm spor müsabakalarında iddialarını en güzel şekilde ortaya koyacaklarına inanıyorum."


Kaynak: DHA

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