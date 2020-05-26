Olimpik ve Paralimpik sporcular antrenman için sahaya çıkıyor Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2021 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları ile 2022 Kış Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarına hazırlanan Olimpik ve Paralimpik havuzda yer alan milli sporcuların antrenmanlarına devam edebilmesi için tesisleri açıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2021 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları ile 2022 Kış Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarına hazırlanan Olimpik ve Paralimpik havuzda yer alan milli sporcuların antrenmanlarına devam edebilmesi için tesisleri açıyor. Bakan Kasapoğlu, "Spor camiası olarak enerji ve motivasyonumuzu kaybetmeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kovid-19 salgını kapsamında uzunca bir süredir kapalı olan spor tesislerini, Olimpik ve Paralimpik havuzda yer alan milli sporcuların antrenmanlarına devam edebilmesi için açıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2021 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları ile 2022 Kış Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarına hazırlanan milli sporcuları antrenmanlarını yapabilmeleri için bazı illerdeki tesis ve havuzları sporcuların hizmetine açıyor. Bu kapsamda, hazırlanan genelge ilgili gençlik ve spor il müdürlükleri ile federasyonlara gönderildi.

Buna göre, gerekli önlemler alınarak ve sosyal mesafe kuralına uymak kaydıyla, atıcılık (Trap-skeet), atletizm, badminton (açık alan), binicilik, golf, kürek, kaykay, kano, okçuluk, plaj voleybolu, tenis ve yelken branşlarında belirli sayıda milli sporcu açık spor tesislerinde antrenman yapabilecekler.

8 İLDE YÜZME HAVUZLARINDA ANTRENMAN İMKANI

Bakanlık tarafından Türkiye Yüzme Federasyonu ile Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Eskişehir, İstanbul, İzmir ve Samsun il müdürlüklerine gönderilen yazıda "hijyen koşulları sağlanarak" yüzme havuzlarında, olimpik ve paralimpik havuzda bulunan sporcuların antrenman yapabilecekleri ifade edildi.

Olimpik ve paralimpik havuzda yer alan milli sporcular, antrenmanlarını sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde de yapabilecekler.

"SPOR CAMİASI OLARAK ENERJİ VE MOTİVASYONUMUZU KAYBETMEDEN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip korona virüsün (Kovid-19) olumsuz etkilerini en aza indirgemek için yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirterek, "Korona virüs salgınında ülke olarak, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde en etkili mücadeleyi ortaya koyan ülkelerden biri olduk. Elbette bu süreç sporu da olumsuz anlamda etkiledi. Uluslararası müsabakaların, etkinliklerin tamamı ertelendi veya iptal edildi. Bugünler inşallah geçecek. Milli sporcularımızın antrenmanlarına devam edebilmesi için tesisleri açtık. Spor camiası olarak enerji ve motivasyonumuzu kaybetmeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"TARİHİ BAŞARILAR HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK"

Pandemi sürecinde sporcuların moral, motivasyonlarının iyi olmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Bu süreç Türk sporunda bir güç kaybına yol açmayacak. Bu süreci daha güçlü atlatmak, spor camiamızdaki eksikliklerin giderilmesi, sporcu arkadaşlarımızın desteklenmesi için çalışmalarımız sürecek. Geçtiğimiz yıl farklı branşlarda elde edilen tarihi başarılar hız kesmeden devam edecek. İnşallah bu süreci atlattıktan sonra sporcularımızın, spor camiamızın hiçbir kayba maruz kalmaksızın daha güçlü bir şekilde bu oyunlarda ve ertelenen tüm spor müsabakalarında iddialarını en güzel şekilde ortaya koyacaklarına inanıyorum."

(İHA)

Kaynak: İHA