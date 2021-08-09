Olimpik sporcular yurda döndü

Türkiye'yi 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda temsil eden sporculardan bir bölümü yurda döndü.

Türkiye'yi 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda temsil eden sporculardan bir bölümü yurda döndü.

Tokyo'dan kalkan özel uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen kafile için coşkulu karşılama düzenlendi. Kafile çiçeklerle, davul ve zurna eşliğinde karşılandı.

Çok sayıda federasyon yetkilisi, genç sporcular ile ailelerin katıldığı karşılamada duygu dolu anlar yaşandı.

Boksta kadınlar 51 kiloda gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu, sözlerine kendilerini destekleyen herkese teşekkür ederek başladı.

Çok uzun bir süreci başarıyla geride bıraktıklarını belirten Buse Naz, "Bence takım olarak çok büyük bir başarı elde ettik, kazanılmamış madalya sayısını kazandık. Bu, 2024 için de çok büyük bir umut ışığı oldu. Kendi branşımız adına da çok büyük bir başarı elde ettik. Bizden sonra gelecek kardeşlerimizin de yolunu açtık. 2024 Paris için de çok büyük umut oldu. Artık benim tek hedefim bundan sonraki Avrupa, dünya ve olimpiyatta bu madalyanın rengini altına çevirmek." diye konuştu.

Tokyo'da çok önemli destek gördüklerini vurgulayan genç sporcu, "Öncelikle federasyon başkanımız Eyüp Gözgeç'e, Fenerbahçe Kulübüne, kulüp başkanı Ali Koç'a, antrenörüm Nazım Yiğit'e, aileme, spor bakanımıza, genel müdürümüze herkese çok teşekkür ediyorum. Tokyo'da her gün beraberdik, hep bizi desteklediler. Her zaman telefonla görüştük, bu bizim için önemli. Medyaya da teşekkür ediyorum, bizi çok fazla ön plana çıkardınız. Sizin sayenizde çok fazla destek gördük." değerlendirmesinde bulundu.

Milli boksör, Tokyo'da Türk kadının yaşattığı başarılara ilişkin soruya şu cevabı verdi:

"2024 Paris'te eşitlik ön planda olacak. Kadın-erkek eşitliği ön planda olacak olimpiyatlarda. Burada da bunu sağladık, erkek ve kadın olarak büyük başarılara imza attık. Kadın boksunda, vize alamayan bir kadın takımından gümüş madalyaya üzülen bir takım haline geldik. Bu çok önemli, büyük bir başarı. En fazla madalya sayısını geçtik, 2024 için bu büyük umut oldu. Türkiye olarak yaşımız çok genç, tüm takımlar olarak büyük başarılar elde edeceğimizi düşünüyorum."

Olimpiyatlarda bronz madalya elde eden milli güreşçi Yasemin Adar ise şunları kaydetti:

"Türk kadın güreşi tarihinde ilk madalyayı kazandım, çok mutlu ve çok gururluyum. Bu olimpiyat benim için çok başkaydı. İlkleri yaşatan bir kadın olduğum için ilk madalyayla geldim. Eminim arkadan gelecek arkadaşlarımız başarımızın üzerine başarı katacak. Gelmeden önce de hedefimizin madalya olduğunu söylemiştik. Altın madalya da olabilirdi. Kötü bir sporcu değiliz, ağır sıklette iyi işler başarıyoruz. 3 madalya kazandık ve bu olimpiyatlar tarihe geçecek. Herkes neredeyse ilk madalyasını aldı."

Taha Akgül: "Yenebileceğim bir sporcuya yenildim"

Tokyo'da güreşte erkekler serbest stil 125 kiloda bronz madalya alan Taha Akgül, yenebileceği bir sporcuya yenildiği için duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Kariyerinde 2. olimpiyat madalyasına uzanan Taha, genel anlamda başarılı bir olimpiyat geçirdiklerini aktardı.

Güreş adına 3 bronz madalya aldıklarını ancak karşılaşmalardan önce altın madalyaya aday sporcular olduklarını hatırlatan Taha, "Özellikle ben kendi adıma, talihsiz bir çeyrek final müsabakası geçirdim. Hayatımda ilk kez yenildiğim bir müsabakadan inanın yorulmadan, nabzım yükselmeden çıktım. Maçın içinde o kadar afalladım. Bu konsantrasyon bozukluğu bana da yakışmadı. Normalde yenilsem bile son saniyeye kadar mücadele etmek gerekiyordu. Son 2-2,5 dakika zorlayamadan müsabakayı bitirdim. Sadece bu bana yakışmadı. Yenebileceğim bir sporcuya yenildim. O da olimpiyat şampiyonu oldu, fark yarattı, sürpriz oldu. Ama şükrediyorum, ikinci olimpiyat madalyam oldu. Yine de verdiğimiz emeklerin karşılığını bir nebze de olsun aldık." ifadelerini kullandı.

Olimpiyatlara çok uzun süre hazırlandıklarını ve bunun kolay bir dönem olmadığını anlatan Taha, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geçen sene bir sakatlık geçirdim. 2020'nin başında ameliyat oldum. Pandemi araya girdi. Onun için hiçbir müsabakaya giremedim. Sadece Avrupa şampiyonası ve olimpiyat, yurt içinde hiçbir müsabaka yok. Genel anlamda baktığımızda Avrupa şampiyonluğu ve gelen olimpiyat 3'üncülüğü hem sakatlık hem de pandemiden sonra bana göre başarılı gözüküyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bakanımız oradaydı. Sağ olsun 17 gün boyunca tüm sporcuların yanındaydı. Federasyonumuza, başkanımıza, genel müdürlüğümüze, kulübüm ASKİ Spor'a, emek veren herkese, basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Gerçekten bu olimpiyatta basın mensupları da elinizden geldiği kadar bizleri gündeme getirdiniz. Gerçekten bu olimpiyat farklı oldu. Bu benim 3'üncü olimpiyatım. Gündem olarak en farklı olan olimpiyat ve en başarılı olduğumuz olimpiyat oldu. Buraya kadar gelip bizleri karşıladınız. Teşekkür ederim, sağ olun."

Karatede ise bronz madalya kazanan milli sporculardan Ali Sofuoğlu, "İlk defa yarışılan karate branşında 4 madalya aldık. Ben de madalya alanlardan birisi oldum. Çok mutluyum, takım olarak da çok mutluyuz. 4 madalya, iyi bir sayı. Altın madalya almak isterdik ama olmadı. Nasibimizde yokmuş. İnşallah bundan sonra ülkemizi daha iyi yerlerde temsil edebiliriz. Karatenin 2024 ve 2028 olimpiyatlarında da olmasıyla alakalı yeni gündemler oluşuyor. Orada da ülkemizi temsil etmek için hazır bulunuruz." diye konuştu.

Bronz madalyalı karateci Uğur Aktaş da "Karate branşı olarak ilk kez olimpiyatlarda yer alıyorduk. Bu da bizi heyecanlandırmıştı. Belki son olacak bilmiyorduk. O yüzden yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalıştık. Tabii ki giderken benim hedefim altın madalyaydı. Yarı finalde 2-2'lik eşitliğin sonunda ilk puanı rakibin almasından dolayı elenmiş oldum. Çok şükür ülkemize madalyalar kazandırdık. Bir nebze olsun halkımızı, insanlarımızı gururlandırabildiysek ne mutlu bize. Umuyoruz ki bu güzel başarılarla, istikrarla devam edip ülkemize bol bol madalyalar kazandırabiliriz. Destekleyen herkese teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Karşılama için herkese teşekkür eden ve çok mutlu olduğunu vurgulayan gümüş madalyalı karateci Eray Şamdan, "Bu bizim kariyerimizin en önemli maçıydı. Orada da elimizden geleni göstererek madalyaya uzanabildik. Hedefimiz altın madalyaydı ama buna da şükür. Çok güzel bir sonuçla döndüğümüzü düşünüyorum. Çok mutluyum. Tüm Türk halkına, destekleyen herkese teşekkür ederim." şeklinde görüş belirtti.

Karatede bronz madalya alan Merve Çoban ise "Hedefim birinci olmaktı fakat branş olarak altın madalya alamadık. Karate ailesi en başarılı branşlardan bir tanesi. Biz bunu tekrardan gösterdik. Bu yüzden çok mutlu ve gururluyum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Hepsinden Allah razı olsun. Hepsinin dualarını hissettik. Biz orada mücadelemizi bu şekilde verdik. Herkese çok teşekkür ederim." diyerek duygularını ifade etti.

Kafile, çekilen hatıra fotoğraflarının ardından kendilerini bekleyen otobüslerle havalimanından ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür