Olimpik snowboardcu Pomagalski, çığ altında kalarak hayatını kaybetti

Fransız olimpik snowboardcu Julie Pomagalski (40) İsviçre Alpleri'nde snowboard yaparken çığ düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Fransız olimpik snowboardcu Julie Pomagalski, İsviçre Alpleri'nde snowboard yaparken çığ düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Fransa Kayak Federasyonu, 2 kez Olimpiyatlar'da yarışan Pomagalski'nin ölüm haberini doğruladı. Pomagalski'nin yanında bulunan rehber ve kurtarma görevlisi Bruno Cutelli'nin de hayatını kaybettiği tespit edildi.Polisten yapılan açıklamada, Gemmstock dağında çığ düşmesi hakkında ihbar alındığı, dağda kimliği belirlenemeyen 4 Fransız'ın serbest kayak yaptıkları ifade edildi. Yetkililer, çığın düşme nedeninin henüz belirlenemediğini, 4 Fransız arasından yalnızca bir kişinin hafif yaralı olarak kurtarıldığını duyurdu. Yaralı olan kişinin, Zürih'in 74 kilometre güneyindeki Altdorf kasabasındaki Uri Cantonal Hastanesi'ne götürüldüğü açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı