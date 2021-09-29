Olimpik Marsilya-Galatasaray maçına doğru - Fatih Terim (2) - Haberler Spor
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Olimpik Marsilya-Galatasaray maçına doğru - Fatih Terim (2)

AA / Murat Babürşah - Haberler | Spor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda yarın konuk olacakları Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'nın güçlü bir rakip olduğunu belirtti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda yarın konuk olacakları Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'nın güçlü bir rakip olduğunu belirtti.

Tecrübeli teknik adam, müsabakanın oynanacağı Velodrome Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, açıklamalarda bulundu.

Marsilya'nın iyi bir takım olduğunu ancak ligdeki son iki maçında istediği neticeyi alamadığını dile getiren Terim, "Rakibe saygı duyuyoruz. İyi bir takımla oynayacağımızı rahat rahat söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

"Ben duygularıyla yaşayan bir insanım"

Terim, Göztepe maçı sonrasında düzenlenen basın toplantısında sorulara duygusal cevaplar verdiğinin hatırlatılması üzerine, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben duygularıyla yaşayan bir insanım. Olumlu, olumsuz tüm hisleri, sevdiklerimle, çalıştığım kişilerle, mesai arkadaşlarımla ve taraftarla paylaşan, onunla büyüyen bir insanım. Burada gözümü açtım, burada kazandım, burada kaybettim. Hayatımdaki tüm duygularımı neredeyse Galatasaray'da tattım. Açıkçası başka bir yer de pek olmadı.

Bununla birlikte tabii Galatasaray için vazgeçtiklerim için pişmanlık duymadım. O nedenle Galatasaray ile ilişkim üzerine konuşulduğunda ve soru sorulduğunda duygusal ruh haline bürünüyorum. 68 yıllık hayatımın neredeyse yarısını Galatasaray'a verdim. Bu yarım asrı karar alarak geçirdim. Çok dinlerim, herkesten bir şey öğrenmeye çalışırım, fikirlerini sorarım, benimle çalışanlar bilir ki herkesin fikri benim için önemlidir. Sürekli öğretmek ve için aynı zamanda öğrenmek için çabalarım. Bunların hepsi bittikten sonra benim kararım beklenir. Tüm doğrular ve yanlışlar o karara bağlıdır. Kararın ağır kısmı size getirecekleri ve sizden götürecekleridir. Bir karar alırken üzerinde çok düşünürüm. Sizden mutluluk beklentisi olan insanlar var. Üzerimdeki sorumluluğu bilerek, onları üzmemek için hareket ederim. Sonunda olumlu veya olumsuz her şeye hazırlıklı olmanız gerekiyor. Bugün 1998, 2000 ve 2002 doğumlu futbolcularla yeni bir Galatasaray fikri beni çok heyecanlandırıyor. Onları anlayabildiğimi, aynı frekansı yakalayabildiğimi, ortak düşüncelerde olduğumuz görmek açıkçası beni motive ediyor."

Son zamanlardaki gidişatın kendisine farklı şeyler düşündürdüğünü ancak bunun yeni jenerasyonun gelişimi ve büyük kararların alınmasıyla ilgili olmadığını dile getiren Fatih Terim, "Eğer öyle anlaşılıyorsa, öyle olmadığını söylüyorum. Galatasaray'ın kendi değerlerine bağlı kalması ve tüm bireylerin nereden olursa olsunlar aynı sevgiyle Galatasaray'a yaklaşması lazım. Benim Galatasaray'da 50 yıldır gördüğüm ve anlatmak istediğim budur." diye konuştu.

Marsilya forvet hattının Dimitri Payet ile yeteri kadar tehlikeli olduğunu aktaran Terim, Fransız ekibinde forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'e övgüde bulundu.

Cengiz Ünder'in A Milli Takım'da ilk kez kendi döneminde forma giydiğini hatırlatan Terim, "O, tehlikeli ve önemli bir oyuncu. Dikkat etmemiz gerekecek açıkçası. Onunla da gurur duyuyorum." açıklamasını yaptı.

Olimpik Marsilya-Galatasaray maçına doğru - Fatih Terim (2)

Olimpik Marsilya-Galatasaray maçına doğru - Fatih Terim (2)

Olimpik Marsilya-Galatasaray maçına doğru - Fatih Terim (2)

Olimpik Marsilya-Galatasaray maçına doğru - Fatih Terim (2)
AA / Murat Babürşah - Spor Haberleri
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