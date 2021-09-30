Olimpik Marsilya-Galatasaray
AA / Yusuf Özcan - Haberler | Spor
UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci haftasındaki Olimpik Marsilya-Galatasaray maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: VelodromeHakemler: Pawel Raczkowski, Radoslaw Siejka, Adam Kupsik (Polonya)Olimpik Marsilya: Lopez, Lirola, Alvaro, Saliba, Peres, Guendouzi, Gueye, Cengiz Ünder, Harit,...
UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci haftasındaki Olimpik Marsilya- Galatasaray maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Velodrome
Hakemler: Pawel Raczkowski, Radoslaw Siejka, Adam Kupsik ( Polonya )
Olimpik Marsilya: Lopez, Lirola, Alvaro, Saliba, Peres, Guendouzi, Gueye, Cengiz Ünder, Harit, Dieng, Payet
Galatasaray: Muslera, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Morutan, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu
AA / Yusuf Özcan - Spor Haberleri