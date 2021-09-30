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Olimpik Marsilya-Galatasaray

AA / Yusuf Özcan - Haberler | Spor
Olimpik Marsilya-Galatasaray

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci haftasındaki Olimpik Marsilya-Galatasaray maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: VelodromeHakemler: Pawel Raczkowski, Radoslaw Siejka, Adam Kupsik (Polonya)Olimpik Marsilya: Lopez, Lirola, Alvaro, Saliba, Peres, Guendouzi, Gueye, Cengiz Ünder, Harit,...

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci haftasındaki Olimpik Marsilya- Galatasaray maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Velodrome

Hakemler: Pawel Raczkowski, Radoslaw Siejka, Adam Kupsik ( Polonya )

Olimpik Marsilya: Lopez, Lirola, Alvaro, Saliba, Peres, Guendouzi, Gueye, Cengiz Ünder, Harit, Dieng, Payet

Galatasaray: Muslera, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Morutan, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu

AA / Yusuf Özcan - Spor Haberleri
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