Olimpik Lyon'un Parc des Princes'de Kazandığı Son Maç
12.12.2020 19:10 | Son Güncelleme: 12.12.2020 19:15
Aralık 2013'de Olimpik Lyon Parc des Princes'de 3-1 kazanarak Fransa Kupası yarı finallerine çıktı. Despite Nene'nin gol perdesini açtığı maçta Lyon, Kim Kallstrom, Lisandro Lopez ve Bafetimbi Gomis'in golleriyle maçı kazandı.
Aralık 2013'de Olimpik Lyon Parc des Princes'de 3-1 kazanarak Fransa Kupası yarı finallerine çıktı. Despite Nene'nin gol perdesini açtığı maçta Lyon, Kim Kallstrom, Lisandro Lopez ve Bafetimbi Gomis'in golleriyle maçı kazandı.
Kaynak: Dugout