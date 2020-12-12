Olimpik Lyon'un Parc des Princes'de Kazandığı Son Maç
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Olimpik Lyon'un Parc des Princes'de Kazandığı Son Maç

12.12.2020 19:10 | Son Güncelleme: 12.12.2020 19:15

Aralık 2013'de Olimpik Lyon Parc des Princes'de 3-1 kazanarak Fransa Kupası yarı finallerine çıktı. Despite Nene'nin gol perdesini açtığı maçta Lyon, Kim Kallstrom, Lisandro Lopez ve Bafetimbi Gomis'in golleriyle maçı kazandı.

Aralık 2013'de Olimpik Lyon Parc des Princes'de 3-1 kazanarak Fransa Kupası yarı finallerine çıktı. Despite Nene'nin gol perdesini açtığı maçta Lyon, Kim Kallstrom, Lisandro Lopez ve Bafetimbi Gomis'in golleriyle maçı kazandı.

Olimpik Lyon'un Parc des Princes'de Kazandığı Son Maç

Kaynak: Dugout

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