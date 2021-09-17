Olimpik Lyon'un Glasgow Yolculuğunun Perde Arkası
Olimpik Lyon, UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers deplasmanı için Glasgow'a gitti. Lyon'un yolculuğunun perde arkası görüntülerine birlikte göz atalım.
Olimpik Lyon, Uefa Avrupa Ligi'nde Rangers deplasmanı için Glasgow'a gitti. Lyon'un yolculuğunun perde arkası görüntülerine birlikte göz atalım.
Dugout - Spor Haberleri
Frankfurt hocası Glasner, maçı farklı yorumladı: F.Bahçe'nin penaltı dışında şutu yoktu
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında konuk olduğu Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla 1-1 berabere kaldı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk hafta maçında ağırladığı İtalya temsilcisi Lazio'yu 1-0 yendi.