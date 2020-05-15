Olimpik Lyon Penaltılarda Beşiktaş'ı Eliyor
20 Nisan 2017'de oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın konuğu olan Olimpik Lyon normal süresi 2-1 biten ve uzatmaların ardından penaltılara giden maçta penaltılarda 7-6 kazanarak Beşiktaş'ı turnuvanın dışına itiyor.
15.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:14
20 Nisan 2017'de oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın konuğu olan Olimpik Lyon normal süresi 2-1 biten ve uzatmaların ardından penaltılara giden maçta penaltılarda 7-6 kazanarak Beşiktaş'ı turnuvanın dışına itiyor.
Kaynak: Dugout