Olimpik kadın milli judocuların, Gürcistan, Kosova ve Bulgaristan ile ortak kampı sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Olimpik kadın milli judocuların, Gürcistan, Kosova ve Bulgaristan ile ortak kampı sürüyor

30.12.2020 12:43 | Son Güncelleme: 30.12.2020 12:46
Olimpik kadın milli judocuların, Gürcistan, Kosova ve Bulgaristan ile ortak kampı sürüyor

Olimpik kadın milli judocuların, Gürcistan, Kosova ve Bulgaristan'dan sporcular ile Edirne'de gerçekleştirdiği ortak kamp çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Olimpik kadın milli judocuların, Gürcistan, Kosova ve Bulgaristan'dan sporcular ile Edirne'de gerçekleştirdiği ortak kamp çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Türkiye Judo Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, milli judocular, 2021 yılının ilk uluslararası judo turnuvası olan masterler müsabakalarının hazırlıkları kapsamında Gürcistan, Kosova ve Bulgaristan'dan sporcular ile Edirne'de kamp yapıyor.

Katar'ın başkenti Doha'da 11-13 Ocak'ta düzenlenecek organizasyon için kampta buluşan judokalar, günde çift antrenman yaparken bir yandan da dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sağlık ve hijyen unsurlarına da büyük dikkat gösteriyor.

2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılabilme adına turnuvalarda başarılı sonuçlar elde etmek için antrenmanlarını sürdüren milli sporcuların ortak kampı, 7 Ocak'a kadar devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Öznur Çalık Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Gülben Ergen Burak Özçivit Murat Dalkılıç
Spor Can Bartu Ryan Babel Güven Yalçın Samet Aybaba İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Erkek Maltepe Galatasaray Öğretim Görevlisi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Olimpik kadın milli judocuların, Gürcistan, Kosova ve Bulgaristan ile ortak kampı sürüyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 12:57:47. #1.14#
title