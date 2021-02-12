Olimpik Kadın Judo Milli Takımı, Grand Slam müsabakalarının hazırlıklarını sürdürüyor
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Olimpik Kadın Judo Milli Takımı, Grand Slam müsabakalarının hazırlıklarını sürdürüyor

12.02.2021 10:57 | Son Güncelleme: 12.02.2021 11:20

Olimpik Kadın Judo Milli Takımı Başantrenörü Ercan Çakıroğlu, İsrail'de düzenlenecek Grand Slam müsabakaları için iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirtti.

Olimpik Kadın Judo Milli Takımı Başantrenörü Ercan Çakıroğlu, İsrail'de düzenlenecek Grand Slam müsabakaları için iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirtti.

Milli takım, Tel Aviv'de 18-20 Şubat'ta düzenlenecek Grand Slam müsabakalarının hazırlıklarını Edirne'de 24 sporcuyla sürdürüyor.

Mimar Sinan Spor Kompleksi'nde devam eden antrenmanlara Kosova, Gürcistan ve Bulgaristan'ın milli takımları da katılıyor.

Olimpik Kadın Judo Milli Takımı Başantrenörü Ercan Çakıroğlu, AA muhabirine, 21 günlük Edirne kampının son haftasında olduklarını söyledi.

Grand Slam müsabakaları için 15 Şubat'ta İsrail'e gideceklerini belirten Çakıroğlu, organizasyonda 7 olimpik kadın milli sporcunun mücadele edeceğini dile getirdi.

Müsabakalara iyi hazırlandıklarını aktaran Çakıroğlu, "Burada dolu dolu çalıştık. Maç atmosferini yaşatmak adına büyük salonda antrenman yaptık. Grand Slam sonrası kampımızı İstanbul'da sürdüreceğiz. Oradan Özbekistan Taşkent Grand Prix ve Tiflis Grand Slam'i ile devam edeceğiz. Şu anda herhangi bir olumsuzluk ya da sakatlık yok. İyi bir hazırlık devresi geçirdik. Umarım madalyalarla döneceğiz." diye konuştu.

Bu yıla ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları öncesi 4 Grand Slam ile Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda mücadele edeceklerini vurgulayan Çakıroğlu, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki 6 organizasyonu bitirdikten sonra 48 kiloda Gül Kader Şentürk ve 52 kiloda İrem Korkmaz ile Tokyo'ya katılacağız. Ayrıca yeni bir ekibiz. 12 sporcumuzu 17 yaş takımından milli takıma çağırdık. Daha önceki 12 sporcumuzla birlikte 24 sporcuyla buradayız. Paris 2024'ün hazırlıklarının startını da bu kampla birlikte vermiş olduk. Umarım onları da yavaş yavaş maçlara hazırlayıp bazılarını tecrübe edinsin diye maçlara götürüp daha sonra da madalyaları hedefleyeceğiz."

Olimpik Kadın Judo Milli Takımı, Grand Slam müsabakalarının hazırlıklarını sürdürüyor
Olimpik Kadın Judo Milli Takımı, Grand Slam müsabakalarının hazırlıklarını sürdürüyor
Olimpik Kadın Judo Milli Takımı, Grand Slam müsabakalarının hazırlıklarını sürdürüyor
Olimpik Kadın Judo Milli Takımı, Grand Slam müsabakalarının hazırlıklarını sürdürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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