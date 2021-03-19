Olimpik Judo Milli Takımı'nın Arnavutluk'taki kampı sona erdi
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Olimpik Judo Milli Takımı'nın Arnavutluk'taki kampı sona erdi

19.03.2021 15:07 | Son Güncelleme: 19.03.2021 15:14
Olimpik Judo Milli Takımı'nın Arnavutluk'taki kampı sona erdi

Olimpik Judo Kadın Milli Takımı, Arnavutluk'ta yaptığı kampı tamamladı.

Olimpik Judo Kadın Milli Takımı, Arnavutluk'ta yaptığı kampı tamamladı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamada, iki hafta Arnavutluk'ta 15 ülkeden judocunun bulunduğu ortak kamp çalışmasında randori ve teknik hareketler ağırlıklı antrenmanların yapıldığı belirtildi.

Arnavutluk'tan yarın Türkiye'ye dönecek milli takımın kadrosundaki bazı sporcuların grand slam için Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, bir bölümünün de nisan ayının başında Antalya'da yapılacak grand slam hazırlıklarına katılmak üzere bu şehre gideceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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