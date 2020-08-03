Olimpik Judo Milli Takımı'ndan Kurban Bayramı kutlaması İstanbul'da hazırlık kampının ilk etabını sürdüren Olimpik Kadın ve Erkek Judo Milli Takım sporcuları, judo camiasının ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.

İstanbul'da hazırlık kampının ilk etabını sürdüren Olimpik Kadın ve Erkek Judo Milli Takım sporcuları, judo camiasının ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ve uluslararası müsabaka takviminin belirlenmesi sürecinde kontrollü-hijyenik ortamda hazırlık kamp dönemine başlayan judocuların, ilk etap hazırlık dönemi 15 Ağustos'ta tamamlanacak. Judocular, ikinci etap kamp çalışmalarını Erzurum'da gerçekleştirecek. Kaynak: AA