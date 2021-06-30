Olimpik Judo Milli Takımı Hırvatistan'a gitti
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Olimpik Judo Milli Takımı Hırvatistan'a gitti

Olimpik Judo Milli Takımı Hırvatistan'a gitti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Tokyo Yaz Olimpiyatları'na sayılı günler kala Olimpik Judo Milli Takımı, son hazırlıklarını yapmak üzere Hırvatsitan'a gitti.

Tokyo Yaz Olimpiyatları'na sayılı günler kala Olimpik Judo Milli Takımı, son hazırlıklarını yapmak üzere Hırvatsitan'a gitti.

Tokyo Yaz Olimpiyatları'na sayılı günler kala Olimpik Judo Milli Takımı, son hazırlıklarını yapmak üzere Hırvatsitan'a gitti. Porec kentinde 8 Temmuz tarihine kadar sürecek ortak çalışma kampında judocular, genel durumlarını görme ve kondisyonlarını değerlendirme, eksiklerini tamamlama şansı bulacak.

Dünya Şampiyonası'nın ardından Olimpiyat hazırlıklarına yoğunlaşan olimpik milliler son olarak Antalya'da 8 ilkenin katılımıyla gerçekleşen çalışma kampında antrenmanlarını gerçekleştirmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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